《經濟通通訊社１８日專訊》中彩網通（０８０７１）預期，相比於２０１７年同期錄得重
大虧損，截至２０１８年１２月底止年度集團將錄得盈利，主要是集團的金融科技服務業務的溢
利貢獻所致。（ｊｏ）
18/01/2019 17:45
【企業盈喜】中彩網通（８０７１）料２０１８年度業績扭虧為盈
《經濟通通訊社１８日專訊》中彩網通（０８０７１）預期，相比於２０１７年同期錄得重
大虧損，截至２０１８年１２月底止年度集團將錄得盈利，主要是集團的金融科技服務業務的溢
利貢獻所致。（ｊｏ）
|香港政情18/01/2019
政府宣布向60至64歲綜援人士提供每月1060元就業支援補助金
|生財有道18/01/2019
【嚟緊炒D乜】嘉里物流(636)技術走勢轉好 短線13元在望
|生財有道18/01/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：潤泥可於7元附近吸納
|FOCUS18/01/2019
【FOCUS】天量地產債到期將至 鬆綁調控或箭在弦上
|國際動態18/01/2019
「指數基金之父」博格爾逝世終年89歲
|FOCUS17/01/2019
【FOCUS】刑事調查＋國會追殺 華為苦陷科技冷戰漩渦
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰