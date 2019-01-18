【本港樓市】經絡料實際按揭利率將維持於３厘以下，對業主影響微

《經濟通通訊社１８日專訊》經絡按揭轉介研究部數據顯示，１１月份經絡按揭息率指數（

ＭＭＩ），反映普遍按揭新客戶一般可做到最新的實際按息水平，報２﹒３５厘，按月回落５點

子，但仍然是近十年的次高水平。

經絡首席副總裁劉圓圓表示，或受再加息的影響，未來數月ＭＭＩ可能繼續上升，有機會突

破２﹒５％以上高位。不過，未來加息進程可能減慢，有助業主把握低供款利率，相信２０１９

年的實際按揭利率將維持於３厘以下，對業主影響輕微。（ｊｏ）

