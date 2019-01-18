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即市新聞

18/01/2019 17:49

【本港樓市】經絡料實際按揭利率將維持於３厘以下，對業主影響微

　　《經濟通通訊社１８日專訊》經絡按揭轉介研究部數據顯示，１１月份經絡按揭息率指數（
ＭＭＩ），反映普遍按揭新客戶一般可做到最新的實際按息水平，報２﹒３５厘，按月回落５點
子，但仍然是近十年的次高水平。
　　經絡首席副總裁劉圓圓表示，或受再加息的影響，未來數月ＭＭＩ可能繼續上升，有機會突
破２﹒５％以上高位。不過，未來加息進程可能減慢，有助業主把握低供款利率，相信２０１９
年的實際按揭利率將維持於３厘以下，對業主影響輕微。（ｊｏ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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