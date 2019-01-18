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即市新聞

18/01/2019 16:06

【樓市轉勢】中原城市領先指數ＣＣＬ按周跌１％，第二季料可企穩

　　《經濟通通訊社１８日專訊》中原城市領先指數ＣＣＬ本周報１７０﹒１９點，按周跌
１﹒０１％，反映聖誕長假期當周市況。踏入２０１９年，樓市氣氛明顯好轉，成交量上升，反
映有市民搶先入市。展望新春後樓價尋底成功，第二季樓價可企穩。上半年ＣＣＬ目標為１６０
點，由去年８月高位１８８點起計調整約一成半。

＊樓價或現尋底先兆＊

　　中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，今周港九市區樓價跌幅收窄，港島ＣＣＬ　
Ｍａｓｓ今周跌０﹒１２％，上周跌３﹒３６％。九龍ＣＣＬ　Ｍａｓｓ今周跌１﹒２３％，上
周跌２﹒３０％。新界樓價走勢同樣反覆，新界東指數轉升為跌，今周跌２﹒２０％，上周升１
﹒５４％。新界西指數亦跌幅擴大，今周跌１﹒７０％，上周跌０﹒９５％。四區樓價指數走勢
反覆，跌幅一周大，一周小，有機會是樓價尋底的先兆。估計未來ＣＣＬ走勢反覆，展望首季成
功止跌。
　　九龍ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１６６﹒５５點，連跌３周共３﹒６６％。港島ＣＣＬ　Ｍａｓｓ
報１７６﹒０９點，連跌２周共３﹒４８％。新界東ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１７９﹒８０點，結束
２周連升。新界西ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１５５﹒３４點，連跌２周共２﹒６３％。

＊四大整體指數跌幅收窄＊

　　中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１７０﹒９９點，按周跌１﹒２１％。
ＣＣＬ（中小型單位）報１６９﹒７３點，按周跌１﹒１４％。三大整體指數齊跌２周，ＣＣＬ
跌２﹒４６％、ＣＣＬ　Ｍａｓｓ跌２﹒８４％及ＣＣＬ（中小型單位）跌２﹒５８％。ＣＣＬ
（大型單位）報１７２﹒５１點，按周跌０﹒３４％，連跌６周僅２﹒８４％。
　　四大整體指數今周跌幅同樣收窄。ＣＣＬ今周跌１﹒０１％，上周跌１﹒４７％。ＣＣＬ　
Ｍａｓｓ今周跌１﹒２１％，上周跌１﹒６５％。ＣＣＬ（中小型單位）今周跌１﹒１４％，上
周跌１﹒４５％。ＣＣＬ（大型單位）跌０﹒３４％，上周跌１﹒５８％。（ｃｌ）

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