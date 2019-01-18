《經濟通通訊社１８日專訊》地政總署今日公布，將公開招標出售在２０１８－１９年度賣
地計劃內位於新界大嶼山長沙嶼南道的丈量約份第３３２約地段第７３８號的用地。招標於下周
五（１月２５日）開始，截標日期為２月２２日。
丈量約份第３３２約地段第７３８號的地盤面積約為２０６００平方米，指定作私人住宅用
途。最低的樓面面積為４９４４平方米及最高的樓面面積可達８２４０平方米。（ｃｌ）
18/01/2019 17:40
【地皮招標】大嶼山長沙嶼南道住宅地下周五招標，下月２２日截標
《經濟通通訊社１８日專訊》地政總署今日公布，將公開招標出售在２０１８－１９年度賣
地計劃內位於新界大嶼山長沙嶼南道的丈量約份第３３２約地段第７３８號的用地。招標於下周
五（１月２５日）開始，截標日期為２月２２日。
丈量約份第３３２約地段第７３８號的地盤面積約為２０６００平方米，指定作私人住宅用
途。最低的樓面面積為４９４４平方米及最高的樓面面積可達８２４０平方米。（ｃｌ）
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