《再戰明天》下周看歐元集團會議、世界經濟論壇年會和歐央行議息

《經濟通通訊社１８日專訊》下周值得關注的重要經濟活動包括有：歐元集團會議、世界經

濟論壇年會（至１月２５日），和歐洲央行召開貨幣政策會議，央行總裁德拉吉在會後召開記者

會。

下周公布業績的美國大企業有：強生、聯合科技、福特汽車、Ｘｉｌｉｎｘ、美國航空、

Ｓｔａｒｂｕｃｋｓ和英特爾（０４３３５）。



＊歐元集團開會議＊



在外圍重要經濟活動上，下周一（２１日）歐元區財長會議和歐元集團會議在布魯塞爾開會

。此外，日本首相安倍晉三訪問俄羅斯，將與俄總統普京會談。



＊內地公布第四季經濟增長和１２月零售銷售，美股因假期休市＊



下周一，美股因假期休市。

在數據方面，本港時間下周一早上１０：００ａｍ，中國公布第四季國內生產總值（經季節

調整），季率料由１﹒６％下滑至１﹒５％；年率料由６﹒５％放緩至６﹒４％；國內生產總值

（年初至今）年率料由６﹒７％下滑至６﹒６％。內地１２月城鎮固定資產投資（年初至今）年

率料由５﹒９％升上６％。內地１２月工業生產年率料由５﹒４％下滑至５﹒３％；工業生產

（年初至今）年率料由６﹒３％下跌至６﹒２％。內地１２月零售銷售年率料維持於８﹒１％；

零售銷售（年初至今）年率料由９﹒１％降至９％。

３：００ｐｍ，德國公布１２月生產者物價指數，月率料由０﹒１跌至下滑０﹒２％；年率

料由３﹒３％降至３％。



＊中國網絡信息科技開股東會＊



在本港，下周一開股東會的公司有：中國網絡信息科技（０８０５５）和ＫＳＬ

ＨＯＬＤＩＮＧＳ（０８１７０）。（ｈｏ）

