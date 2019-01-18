  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/01/2019 18:36

《再戰明天》下周看歐元集團會議、世界經濟論壇年會和歐央行議息

　　《經濟通通訊社１８日專訊》下周值得關注的重要經濟活動包括有：歐元集團會議、世界經
濟論壇年會（至１月２５日），和歐洲央行召開貨幣政策會議，央行總裁德拉吉在會後召開記者
會。
　　下周公布業績的美國大企業有：強生、聯合科技、福特汽車、Ｘｉｌｉｎｘ、美國航空、
Ｓｔａｒｂｕｃｋｓ和英特爾（０４３３５）。

＊歐元集團開會議＊

　　在外圍重要經濟活動上，下周一（２１日）歐元區財長會議和歐元集團會議在布魯塞爾開會
。此外，日本首相安倍晉三訪問俄羅斯，將與俄總統普京會談。

＊內地公布第四季經濟增長和１２月零售銷售，美股因假期休市＊

　　下周一，美股因假期休市。
　　在數據方面，本港時間下周一早上１０：００ａｍ，中國公布第四季國內生產總值（經季節
調整），季率料由１﹒６％下滑至１﹒５％；年率料由６﹒５％放緩至６﹒４％；國內生產總值
（年初至今）年率料由６﹒７％下滑至６﹒６％。內地１２月城鎮固定資產投資（年初至今）年
率料由５﹒９％升上６％。內地１２月工業生產年率料由５﹒４％下滑至５﹒３％；工業生產
（年初至今）年率料由６﹒３％下跌至６﹒２％。內地１２月零售銷售年率料維持於８﹒１％；
零售銷售（年初至今）年率料由９﹒１％降至９％。
　　３：００ｐｍ，德國公布１２月生產者物價指數，月率料由０﹒１跌至下滑０﹒２％；年率
料由３﹒３％降至３％。

＊中國網絡信息科技開股東會＊

　　在本港，下周一開股東會的公司有：中國網絡信息科技（０８０５５）和ＫＳＬ　
ＨＯＬＤＩＮＧＳ（０８１７０）。（ｈｏ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
香港政情18/01/2019
政府宣布向60至64歲綜援人士提供每月1060元就業支援補助金
生財有道18/01/2019
【嚟緊炒D乜】嘉里物流(636)技術走勢轉好 短線13元在望
生財有道18/01/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：潤泥可於7元附近吸納
FOCUS18/01/2019
【FOCUS】天量地產債到期將至 鬆綁調控或箭在弦上
國際動態18/01/2019
「指數基金之父」博格爾逝世終年89歲
FOCUS17/01/2019
【FOCUS】刑事調查＋國會追殺 華為苦陷科技冷戰漩渦
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】港鐵商場「時來運轉利是來」利是封

【etnet Bonus賞你】皇室堡 x Elephant & Piggie「豬」籠入水利是封

【活動花絮】【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金