《小傳日記》取消關稅一場空，好友仍然向前衝！

《小傳日記》隔晚（１７日）有消息傳出，花旗國財長努欽考慮取消對祖國加徵關稅或取消

關稅，道指即刻拗腰反彈１６２點。雖然花旗國財政部唔認有呢個計劃，但都無損好友戰意，香

江噚日走低１４６點後，今朝高開２３７點，之後升幅一度收窄至１６０點，全日低見

２６９１５點。

不過，受中央連日逆回購放水下，Ａ場午後升幅擴大，帶動中資金融佬造好，魚缸

升勢即時擴大，最多彈起３６１點，全日高見２７１１６點，最終埋單收報２７０９０點，升

３３５點或超過１巴仙。成交金額９２０﹒２５億銀，較上日減少近６巴仙。

國貨佬指數收報１０６３６點，升１２４點或逾１巴仙。滬指收報２５９６點，升３６點或

逾１巴仙。

大隻藍戰士今日齊齊向上，大象（００００５）升近半巴仙，報６５﹒３５銀。生發發

（００３８８）跟升半巴仙，報２３９﹒４銀。ＱＱ（００７００）揚近２巴仙，報３３７銀。

祖國移動（００９４１）微升近半巴仙，報８０﹒８５銀。ＡＩＡ（０１２９９）走高近

２巴仙，報６９﹒９銀。



＊碧桂園進取發票據抽水，佳源急反彈陽光亦甩難＊



神州磚頭佬今日好ｈａｐｐｙ，碧桂園（０２００７）新發行兩批總值１０億美金嘅優先票

據，缸友好似好ｂｕｙ，全日當然走高近３巴仙，報９﹒７１銀。禹洲（０１６２８）跟升近３

巴仙，報３﹒５９銀。新城發展（０１０３０）彈高超過半成，報６﹒１９銀。龍光地產

（０３３８０）揚３巴仙，報１０﹒５６銀。奧園（０３８８３）揚近３巴仙，報５﹒５４銀。

潤地（０１１０９）彈起超過２巴仙，報３１﹒１５銀。旭輝（００８８４）升近４巴仙，報４

﹒４銀。

噚日多隻小型磚頭佬畀缸友勁掟貨，今日部分絕地反彈，佳源（０２７６８）大插超過八成

後，今日急升近７５巴仙，報４﹒４銀，係全日升幅最大個股；陽光１００（０２６０８）蒸發

咗近六成半後，今日抽高２９巴仙，報１﹒７銀。



＊小米昨回購股價獲打救，政策將出台車佬升幅來＊



新經濟大佬今日好ｍａｎ，小米（０１８１０）宣布，公司噚日（１７日）喺「孖屐」回購

６１４萬股Ｂ類股份，平均價９﹒７６２５銀，涉資５９９４萬銀，今日受缸友追捧走高，全日

彈高４巴仙，報１０﹒１６銀。閱文（００７７２）升近４巴仙，報３８﹒４５銀。平安好醫生

（０１８３３）跟升逾９巴仙，報３５﹒９銀。眾安在綫（０６０６０）揚６巴仙，報

２８﹒２銀。美團（０３６９０）走高３巴仙，報４５﹒５５銀。

瑞信發表報告，預期２０１９年第一季祖國將會有更多有關刺激政策出台，砵砵車大佬們今

日隨市上揚，吉利（００１７５）走高近６巴仙，報１２﹒２６銀。華晨（０１１１４）跳起２

巴仙，報６﹒９３銀。長汽（０２３３３）跟升１巴仙，報５﹒２銀。比亞迪（０１２１１）揚

近２巴仙，報４４﹒０５銀。東風（００４８９）升近２巴仙，報７﹒８６銀。



＊舜宇見牛氣瑞聲亦有戲，華虹突爆升同業最標青＊



早排跌到一仆一碌嘅兩隻手機孖寶今日再現升勢，其中舜宇（０２３８２）先畀交銀獲維持

目標價１０３蚊同「買貨」評級，今日全日升近８巴仙，收報７１﹒６５銀，仲要係表現最好嘅

藍戰士！街坊瑞聲（０２０１８）亦走高５巴仙，報４８﹒２銀。富智康（０２０３８）亦升

４巴仙，報０﹒８７銀。鴻騰（０６０８８）彈起近３巴仙，報３﹒６５銀。

手機相關大佬齊造好，連帶造晶片同半導體嘅魚毛都造好，交銀國際維持華虹半導體

（０１３４７）「買貨」評級，他屐２５銀，又維持ＡＳＭ太平洋（００５２２）「買貨」嘅評

級，他屐就睇９７銀，前者今日彈近一成一，報１５﹒８銀；後者就升近７巴仙，

報７８﹒７５銀。海亮國際（０２３３６）同中芯（００９８１）就齊齊升４巴仙，分別報

０﹒４銀同６﹒７９銀。



＊醫藥股大漲缸友唔惆悵，家電舊換新創維今狂奔＊



醫藥佬似乎已經消化晒帶量採購嘅負面影響，加上有中金唱好佢地，股價今日全線向上飆升

，石藥（０１０９３）最開心，全日升近４巴仙，報１３﹒１銀。三生製藥（０１５３０）最誇

啦啦，升逾９巴仙，報１２﹒５８銀。中生製藥（０１１７７）都有得向上走高逾７巴仙，報６

﹒４６銀；國藥（０１０９９）亦唔曳，跟升超過６巴仙，報３４﹒３銀，喺表現最好嘅國貨佬

。

家電佬亦都有缸邊消息撐實，神舟工信部消費電子處處長曲曉傑表示，會進一步擴大彩電內

需，繼續支持行業開展「汰舊換優」，消息一出食正今日香江魚缸踩行油，創維數碼

（００７５１）鏟高咗逾一成六，報２﹒１６銀。海信家電（００９２１）亦升逾９巴仙，報７

﹒１５銀。ＴＣＬ電子（０１０７０）跟漲逾８巴仙，報３﹒５２銀。海爾電器

（０１１６９）就升逾半成，報２１﹒３銀。周末愉快，請請！



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