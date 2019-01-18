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18/01/2019 10:39

林鄭中午舉行記者會，料公布收緊長者綜援補助方案

　　《經濟通通訊社１８日專訊》行政長官林鄭月娥將於中午１２時，就有關多項勞工福利措施
的執行舉行記者會。料會公布有關收緊長者綜援申領年齡的補助方案。據報，補助方案擬向受影
響的６０至６４歲、沒有工作能力的綜援申請人提供現金津貼，每月１０６０元，相當於長者綜
援與成人綜援的差額。
　　財經事務及庫務局局長劉怡翔、勞工及福利局局長羅致光、社會福利署署長葉文娟和財經事
務及庫務局首席助理秘書長（庫務）朱麗芳亦會出席。（ｃｗ）

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