《經濟通通訊社１８日專訊》行政長官林鄭月娥將於中午１２時，就有關多項勞工福利措施
的執行舉行記者會。料會公布有關收緊長者綜援申領年齡的補助方案。據報，補助方案擬向受影
響的６０至６４歲、沒有工作能力的綜援申請人提供現金津貼，每月１０６０元，相當於長者綜
援與成人綜援的差額。
財經事務及庫務局局長劉怡翔、勞工及福利局局長羅致光、社會福利署署長葉文娟和財經事
務及庫務局首席助理秘書長（庫務）朱麗芳亦會出席。（ｃｗ）
18/01/2019 10:39
林鄭中午舉行記者會，料公布收緊長者綜援補助方案
《經濟通通訊社１８日專訊》行政長官林鄭月娥將於中午１２時，就有關多項勞工福利措施
的執行舉行記者會。料會公布有關收緊長者綜援申領年齡的補助方案。據報，補助方案擬向受影
響的６０至６４歲、沒有工作能力的綜援申請人提供現金津貼，每月１０６０元，相當於長者綜
援與成人綜援的差額。
財經事務及庫務局局長劉怡翔、勞工及福利局局長羅致光、社會福利署署長葉文娟和財經事
務及庫務局首席助理秘書長（庫務）朱麗芳亦會出席。（ｃｗ）
|國際動態18/01/2019
「指數基金之父」博格爾逝世終年89歲
|FOCUS17/01/2019
【FOCUS】刑事調查＋國會追殺 華為苦陷科技冷戰漩渦
|生財有道17/01/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：站穩二萬七靠政策
|剖析天下17/01/2019
【通俄無間道】陰謀論指劇中有劇 民主黨自編自導?
|剖析天下17/01/2019
【通俄無間道】「灰熊草原」燃點調查 延燒兩年侵侵被爆料未止
|生財有道17/01/2019
學者股神分享贏家心法、理財攻守道
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰