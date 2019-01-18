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18/01/2019 12:18

政府宣布向受收緊長者綜援年齡影響的人士提供每月１０６０元津貼

　　《經濟通通訊社１８日專訊》政府上月宣布收緊長者綜援申領年齡至６５歲，招致跨黨派大
力反對。行政長官林鄭月娥今日終於提出補救方案。她指，政府調高長者綜援年齡，是純粹配合
香港的人口變化，整體是希望提高勞動力，強調一定不是為了節省開支的考慮。但政府將會在新
措施生效當日，為健全的人士同時提供就業支援補助金，向受影響的６０至６４歲、健全的綜援
申請人提供每月１０６０元的津貼，相當於長者綜援與成人綜援的差額，申請人毋須再額外申請
。（ｃｗ）

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