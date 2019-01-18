《經濟通通訊社１８日專訊》油尖旺區議會大南選區區議員莊永燦於去年１１月２１日去世
，政府早前刊憲宣布其議席懸空。政府今日宣布，有關議席的補選將於２月８日至２１日接受提
名，如補選有超過一名有效提名的候選人參與，便須在３月２４日進行投票。獲提名人士須在提
名期間親自把已填妥的提名表格和３０００元選舉按金，送交是次補選的選舉主任。（ｃｗ）
18/01/2019 14:56
【香港政情】油尖旺區議會大南區補選於下月８日至２１日接受提名
《經濟通通訊社１８日專訊》油尖旺區議會大南選區區議員莊永燦於去年１１月２１日去世
，政府早前刊憲宣布其議席懸空。政府今日宣布，有關議席的補選將於２月８日至２１日接受提
名，如補選有超過一名有效提名的候選人參與，便須在３月２４日進行投票。獲提名人士須在提
名期間親自把已填妥的提名表格和３０００元選舉按金，送交是次補選的選舉主任。（ｃｗ）
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