《經濟通通訊社１８日專訊》律政司司長鄭若驊當初一上任即捲入僭建風波，她位於屯門的
獨立屋涉有多處僭建。律政司最後決定就事件檢控鄭若驊的丈夫潘樂陶，惟不會起訴鄭若驊。
案件今日下午在屯門裁判法院提堂，潘樂陶否認僭建控罪，其代表律師預計案件需１天時間
審訊，向裁判官提出在今年３月２６日進行審訊，獲其接納。（ｃｗ）
18/01/2019 15:15
【僭建風波】鄭若驊丈夫潘樂陶否認僭建，案件將於３月２６日審訊
《經濟通通訊社１８日專訊》律政司司長鄭若驊當初一上任即捲入僭建風波，她位於屯門的
獨立屋涉有多處僭建。律政司最後決定就事件檢控鄭若驊的丈夫潘樂陶，惟不會起訴鄭若驊。
案件今日下午在屯門裁判法院提堂，潘樂陶否認僭建控罪，其代表律師預計案件需１天時間
審訊，向裁判官提出在今年３月２６日進行審訊，獲其接納。（ｃｗ）
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