【僭建風波】鄭若驊丈夫潘樂陶否認僭建，案件將於３月２６日審訊

《經濟通通訊社１８日專訊》律政司司長鄭若驊當初一上任即捲入僭建風波，她位於屯門的

獨立屋涉有多處僭建。律政司最後決定就事件檢控鄭若驊的丈夫潘樂陶，惟不會起訴鄭若驊。

案件今日下午在屯門裁判法院提堂，潘樂陶否認僭建控罪，其代表律師預計案件需１天時間

審訊，向裁判官提出在今年３月２６日進行審訊，獲其接納。（ｃｗ）

