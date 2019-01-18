《經濟通通訊社１８日專訊》流感高峰期殺到。衛生防護中心總監黃加慶今日在記者會上表
示，政府已召開跨部門會議，決定如有幼稚園及幼兒中心爆發流感，需要停課７天。而截至今日
下午兩時，共有１９１間幼稚園及幼兒中心，明天起要因此停課７天。
衛生防護中心的資料顯示，踏入流感高峰期的第二周，流感活躍度處於非常高強度的水平，
預期流感活躍程度未來數周會繼續上升。（ｃｗ）
18/01/2019 15:26
政府：１９１間幼稚園及幼兒中心明日起因流感爆發而停課７天
《經濟通通訊社１８日專訊》流感高峰期殺到。衛生防護中心總監黃加慶今日在記者會上表
示，政府已召開跨部門會議，決定如有幼稚園及幼兒中心爆發流感，需要停課７天。而截至今日
下午兩時，共有１９１間幼稚園及幼兒中心，明天起要因此停課７天。
衛生防護中心的資料顯示，踏入流感高峰期的第二周，流感活躍度處於非常高強度的水平，
預期流感活躍程度未來數周會繼續上升。（ｃｗ）
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