政府：１９１間幼稚園及幼兒中心明日起因流感爆發而停課７天

《經濟通通訊社１８日專訊》流感高峰期殺到。衛生防護中心總監黃加慶今日在記者會上表

示，政府已召開跨部門會議，決定如有幼稚園及幼兒中心爆發流感，需要停課７天。而截至今日

下午兩時，共有１９１間幼稚園及幼兒中心，明天起要因此停課７天。

衛生防護中心的資料顯示，踏入流感高峰期的第二周，流感活躍度處於非常高強度的水平，

預期流感活躍程度未來數周會繼續上升。（ｃｗ）

