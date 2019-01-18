【Ａ股維穩】滬深債券質押式回購延長交易３０分鐘，提升資金管理

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１８日上海專電》滬深交易所宣布，債券質押式回購延長交

易時間３０分鐘，即延長至１５時３０分收市，自下周一（２１日）起施行。

上交所表示，延長債券質押式回購交易時間，一是有利於擴大回購資金供給，防範回購流動

性風險；二是有利於提升市場機構資金管理效能；三是有利於平抑回購利率大幅波動。

而對廣大個人投資者來說，交易時間的延長將更便於其進行交易決策，使流動資金管理更具

經濟性。

此前，債券質押式回購的交易時間與Ａ股交易時間一致，均是１５時收市。受制於此，一邊

是手裡的股票，另一邊是誘人的利率，很多投資者需在尾盤短短幾分鍾內作出選擇。關注債券質

押式回購交易多年的投資者表示，上交所國債逆回購因為幾乎不存在風險，所以每天都會關注其

利率走勢。ＧＣ００１這個品種一直都放在自選股中，每天尾盤都會習慣性地看一下，如果利率

合適就將帳戶裡的閒錢全部投入。

隨著交易時間延長，債券質押式回購將在Ａ股收市後繼續交易３０分鍾。由此，投資者可在

Ａ股交易時段內專注於股票交易，在Ａ股閉市後再將閒錢投入債券質押式回購，互不干擾，兩不

耽誤。

此次交易機制調整僅針對交易時間，其他如委托、申報、競價原則和行情發布等在內的制度

安排均與原先保持一致，新增交易時間也不會對交易連續性產生影響，投資者可按原有的交易習

慣或模式參與債券質押式回購交易。

