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18/01/2019 09:03

【駐京專電】中國最高檢發布首批涉民營企業司法保護典型案例

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》中國最高人民檢察院發布首批涉民營企業
司法保護典型案例，為各級檢察院保護民營企業合法權益、服務和保障非公有制經濟健康發展提
供參考和指引。
　　這批典型案例包括黃某、段某職務侵佔案，上海Ａ國際貿易有限公司、劉某拒不支付勞動報
酬案，吳某、黃某、廖某虛開增值稅專用發票案，江蘇Ａ建設有限公司等七家公司及其經營者虛
開發票系列案。

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