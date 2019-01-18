【駐京專電】中國最高檢發布首批涉民營企業司法保護典型案例

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》中國最高人民檢察院發布首批涉民營企業

司法保護典型案例，為各級檢察院保護民營企業合法權益、服務和保障非公有制經濟健康發展提

供參考和指引。

這批典型案例包括黃某、段某職務侵佔案，上海Ａ國際貿易有限公司、劉某拒不支付勞動報

酬案，吳某、黃某、廖某虛開增值稅專用發票案，江蘇Ａ建設有限公司等七家公司及其經營者虛

開發票系列案。

