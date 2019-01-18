《經濟通通訊社１８日專訊》據《財聯社》報道，關於帶量採購未中選品種該如何降價，目
前上海已完成相關細則的制定並下達至企業。按照上海的要求，在「４＋７」帶量採購中未中選
的最高價藥品，將根據其與同品種中標價的差額大小，降價１０％至３０％。
對於未中選的非最高價藥品，則需在該品種２０１８年在上海的中標價，或２０１７年在
「４＋７」城市的最低中標價的基礎上降價１０％，原則上不會高於前述調整後的未中選的最高
價藥品掛網價。（ｌｃ）
18/01/2019 09:16
【藥品冧價】上海要求帶量採購未中選的藥品降價一至三成
《經濟通通訊社１８日專訊》據《財聯社》報道，關於帶量採購未中選品種該如何降價，目
前上海已完成相關細則的制定並下達至企業。按照上海的要求，在「４＋７」帶量採購中未中選
的最高價藥品，將根據其與同品種中標價的差額大小，降價１０％至３０％。
對於未中選的非最高價藥品，則需在該品種２０１８年在上海的中標價，或２０１７年在
「４＋７」城市的最低中標價的基礎上降價１０％，原則上不會高於前述調整後的未中選的最高
價藥品掛網價。（ｌｃ）
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