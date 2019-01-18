《經濟通通訊社１８日專訊》據《德國商報》報道，德國政府正討論是否要效仿美國和澳州
等的做法，以國家安全為由，限制華為參與其５Ｇ移動網絡的建設。
報道稱，儘管未就具體措施作決定，但默克爾政府亦正積極考慮通過制定更嚴格的安全要求
等方法，令華為無法涉足當地的５Ｇ建設。
報道又引述政府消息稱，官員正討論制定華為無法達到的安全標準，如修改德國電信法，作
為最後的手段。
但德國內政部的書面回應指，目前還沒有做出任何決定。就具體步驟達成共識的過程尚未完
成。（ａｃ）
18/01/2019 10:11
【華為風波】傳德國考慮跟隨美、澳等國限制華為參與５Ｇ網絡建設
《經濟通通訊社１８日專訊》據《德國商報》報道，德國政府正討論是否要效仿美國和澳州
等的做法，以國家安全為由，限制華為參與其５Ｇ移動網絡的建設。
報道稱，儘管未就具體措施作決定，但默克爾政府亦正積極考慮通過制定更嚴格的安全要求
等方法，令華為無法涉足當地的５Ｇ建設。
報道又引述政府消息稱，官員正討論制定華為無法達到的安全標準，如修改德國電信法，作
為最後的手段。
但德國內政部的書面回應指，目前還沒有做出任何決定。就具體步驟達成共識的過程尚未完
成。（ａｃ）
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