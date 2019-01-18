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18/01/2019 13:03

【駐京專電】習近平考察北京城市副中心，京津冀之行第三站

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》國家主席習近平今日上午到北京城市副中
心考察，沿途察看「城市綠心」植樹造林地塊，視察北京城市副中心綠心、劇院、圖書館、博物
館和副中心綜合交通樞紐設計模型，了解副中心重大工程項目規劃建設情況。
　　今日是習近平京津冀之行的第三站，１６日至１７日，習近平先後考察了河北雄安新區和天
津市。

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