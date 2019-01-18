【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升２７點子，報６﹒７７２０

《經濟通通訊社１８日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒７６６５，較上個交易日貶７

３點子。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早輕微高開２７點子，報６﹒７７２０，上個交易日

即期匯率收盤報６﹒７７４７。（ａｃ）

