《經濟通通訊社１８日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒７６６５，較上個交易日貶７
３點子。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早輕微高開２７點子，報６﹒７７２０，上個交易日
即期匯率收盤報６﹒７７４７。（ａｃ）
18/01/2019 09:33
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升２７點子，報６﹒７７２０
《經濟通通訊社１８日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒７６６５，較上個交易日貶７
３點子。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早輕微高開２７點子，報６﹒７７２０，上個交易日
即期匯率收盤報６﹒７７４７。（ａｃ）
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