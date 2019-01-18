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18/01/2019 09:23

【人行放水】消息指人行今投放２００億，全周１﹒１６億勢創新高

　　《經濟通通訊社１８日專訊》市場消息指，人行今日將進行１００億元（人民幣．下同）７
天、１００億元２８天期逆回購操作。
　　公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放２００億元。
　　公開市場今周累計淨投放１﹒１６億元，規模勢創紀錄新高。
　　人行還就７、１４、２８和６３天期逆回購操作需求詢量。（ａｃ）

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