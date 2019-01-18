《經濟通通訊社１８日專訊》人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日開展了
２００億元（人民幣．下同）逆回購操作。１００億元７天期逆回購中標利率持平２﹒５５％，
１００億元２８天期逆回購中標利率持平２﹒８５％。
公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放２００億元。
人行本周（１月１４日－１８日）開展了１﹒２７萬億元逆回購操作，公開市場累計淨投放
１﹒１６萬億元，創約兩年來最高。上次公開市場淨投放規模高位為２０１７年１月１６日－
２２日當周的１﹒１９萬億元。（ｃｔ）
18/01/2019 10:08
【人行放水】人行２００億逆回購利率持平，本周投放規模兩年最多
《經濟通通訊社１８日專訊》人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日開展了
２００億元（人民幣．下同）逆回購操作。１００億元７天期逆回購中標利率持平２﹒５５％，
１００億元２８天期逆回購中標利率持平２﹒８５％。
公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放２００億元。
人行本周（１月１４日－１８日）開展了１﹒２７萬億元逆回購操作，公開市場累計淨投放
１﹒１６萬億元，創約兩年來最高。上次公開市場淨投放規模高位為２０１７年１月１６日－
２２日當周的１﹒１９萬億元。（ｃｔ）
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