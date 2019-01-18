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即市新聞

18/01/2019 11:53

【ＦＯＣＵＳ】天量地產債到期將至，鬆綁調控或箭在弦上

　　【ＦＯＣＵＳ】從兩個月前恆大（０３３３３）許老闆自掏１０億美元認購自家債券，到上
月花樣年（０１７７７）一度以１５％票面利率推介其短期美元債，港股周四（１７日）上演的
細價內房閃崩可謂應了那句「該來的遲早要來」。
　　儘管澄清已全數償還３﹒５億美元的佳源國際（０２７６８）早市最多反彈近八成，近收復
昨日斷崖失地；但中資地產面臨商今年美元債到期高達６２０億美元天量，勢考驗他們脆弱的
資金鏈，並隨時引發下一輪洗倉潮。
　　除了央媽本周公開市場淨放水１﹒１６萬億人幣，錄兩年最高；內地樓市「隱形鬆綁」近月
呈蔓延之勢；北京市長陳吉寧本周於政府工作報告直認，「房地產等傳統行業財政收入受政策影
響出現波動，新增長點的培育尚需穩固」－－當局鬆綁地產調控似已箭在弦上。

＊債冚債臨銷售失速、成本高企、交叉持股壓力＊

　　政府限購、限貸、限賣三座調控大山之下，將於下周一（２１日）公布的內地１２月商品房
銷售面積，或錄連續第四個月負增長。開發商不再貨如輪轉，加上發債成本攀升至４年高位，面
對２月來襲的償債小高峰，正正應證「年關難過」。
　　回看２０１８「違約年」，內地境內債券違約規模達創紀錄的逾１１００億元人幣，開發商
中弘股份（深：０００９７９）、銀億股份（深：０００９８１）、五洲國際（０１３６９）赫
然在列。
　　相比境內債券，境外美元債無疑更為燙手，截至去年第四季，其發債平均成本已飆升至
９﹒７％；而主要由開發商組成的中國垃圾債的平均殖利率更飆升至４年高點１１﹒８％。
　　債冚債除了面臨銷售失速和成本高企壓力，內房盤根錯節的股權結構更容易引發雪崩效應。
交銀國際首席策略師洪灝就指，這些公司有一些可能存在交叉持股，只要一隻開始下跌，其他相
關股票就會隨之走低，警告今年可能會發生更多類似股票崩盤事件。

＊財政「扛不住」？中央地方齊籲「過緊日子」＊

　　內房「扛不住」，更拖累政府財政收入，繼財政工作會議、總理李克強接連稱政府要樹立
「過緊日子」的思想，北京市長陳吉寧亦在其２０１９政府工作報告稱，今年要樹立過緊日子的
思想，一般性支出壓縮幅度不低於５％。他並指，在北京減量發展的關鍵時期，房地產等傳統行
業財政收入受政策影響出現波動，新增長點的培育尚需穩固，需進一步優化財源結構。
　　北京財政似「扛不住」，無獨有偶，當地本周掛牌出讓的兩幅住宅用地，並無對該等用地建
設商品住房設定住宅銷售限價，令內地城市調控「隱形鬆綁」再添一例。瑞信亞太區私人銀行董
事總經理陶冬直指，房地產這匹馬最後可能還是會拉出來，第二三季放鬆房地產政策的可能不小

　　此外，包括花旗、匯豐、野村、法巴等皆預期地產調控將於今年鬆綁。其中野村指，一二線
城市將取消房價限制和購買、轉讓限制；花旗預計，二、三線城市的地產調控會放鬆。
　　不過，在經歷前年、去年史詩式的居民加槓桿後，誰將最後為包括房企在內的巨額債務埋單
？實在值得深思。（經濟通通訊社　俞瑾）

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