【ＦＯＣＵＳ】天量地產債到期將至，鬆綁調控或箭在弦上

【ＦＯＣＵＳ】從兩個月前恆大（０３３３３）許老闆自掏１０億美元認購自家債券，到上

月花樣年（０１７７７）一度以１５％票面利率推介其短期美元債，港股周四（１７日）上演的

細價內房閃崩可謂應了那句「該來的遲早要來」。

儘管澄清已全數償還３﹒５億美元的佳源國際（０２７６８）早市最多反彈近八成，近收復

昨日斷崖失地；但中資地產面臨商今年美元債到期高達６２０億美元天量，勢考驗他們脆弱的

資金鏈，並隨時引發下一輪洗倉潮。

除了央媽本周公開市場淨放水１﹒１６萬億人幣，錄兩年最高；內地樓市「隱形鬆綁」近月

呈蔓延之勢；北京市長陳吉寧本周於政府工作報告直認，「房地產等傳統行業財政收入受政策影

響出現波動，新增長點的培育尚需穩固」－－當局鬆綁地產調控似已箭在弦上。



＊債冚債臨銷售失速、成本高企、交叉持股壓力＊



政府限購、限貸、限賣三座調控大山之下，將於下周一（２１日）公布的內地１２月商品房

銷售面積，或錄連續第四個月負增長。開發商不再貨如輪轉，加上發債成本攀升至４年高位，面

對２月來襲的償債小高峰，正正應證「年關難過」。

回看２０１８「違約年」，內地境內債券違約規模達創紀錄的逾１１００億元人幣，開發商

中弘股份（深：０００９７９）、銀億股份（深：０００９８１）、五洲國際（０１３６９）赫

然在列。

相比境內債券，境外美元債無疑更為燙手，截至去年第四季，其發債平均成本已飆升至

９﹒７％；而主要由開發商組成的中國垃圾債的平均殖利率更飆升至４年高點１１﹒８％。

債冚債除了面臨銷售失速和成本高企壓力，內房盤根錯節的股權結構更容易引發雪崩效應。

交銀國際首席策略師洪灝就指，這些公司有一些可能存在交叉持股，只要一隻開始下跌，其他相

關股票就會隨之走低，警告今年可能會發生更多類似股票崩盤事件。



＊財政「扛不住」？中央地方齊籲「過緊日子」＊



內房「扛不住」，更拖累政府財政收入，繼財政工作會議、總理李克強接連稱政府要樹立

「過緊日子」的思想，北京市長陳吉寧亦在其２０１９政府工作報告稱，今年要樹立過緊日子的

思想，一般性支出壓縮幅度不低於５％。他並指，在北京減量發展的關鍵時期，房地產等傳統行

業財政收入受政策影響出現波動，新增長點的培育尚需穩固，需進一步優化財源結構。

北京財政似「扛不住」，無獨有偶，當地本周掛牌出讓的兩幅住宅用地，並無對該等用地建

設商品住房設定住宅銷售限價，令內地城市調控「隱形鬆綁」再添一例。瑞信亞太區私人銀行董

事總經理陶冬直指，房地產這匹馬最後可能還是會拉出來，第二三季放鬆房地產政策的可能不小

。

此外，包括花旗、匯豐、野村、法巴等皆預期地產調控將於今年鬆綁。其中野村指，一二線

城市將取消房價限制和購買、轉讓限制；花旗預計，二、三線城市的地產調控會放鬆。

不過，在經歷前年、去年史詩式的居民加槓桿後，誰將最後為包括房企在內的巨額債務埋單

？實在值得深思。（經濟通通訊社 俞瑾）

