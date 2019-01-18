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18/01/2019 17:12

【地皮截標】啟德維港海景地皮截標共收到６份標書

　　《經濟通通訊社１８日專訊》地政總署公布，啟德舊機場跑道區第四幅地皮共收到６幅標書

　　該啟德第４Ｃ區３號地皮坐擁正面維港海景並最為接近啟德郵輪碼頭，屬本季度最矚目住宅
地，業界預期可成為「百億地王」，地皮接獲６份標書，包括長實（０１１１３）、嘉華國際（
００１７３）、嘉里建設（００６８３）、新地（０００１６）等。
　　另外，有報道指，新世界（０００１７）組成財團包括會德豐（０００２０、恆地（０００
１２）、帝國集團、華懋集團等作出競投。
　　嘉華香港地產發展及租務總監尹紫薇表示，地皮是首幅享有維港海景的用地，因此非常珍貴
，出價會以市場價錢作參考，並會與跑道地後排價格有差異，她又認為樓市後市表現仍會
「ＯＫ」。
　　市場預期地皮估值由乎１０４億至１３０億元，料可創跑道區新高價，每呎地價１﹒６萬至
２萬元。　
　　該幅新九龍內地段第６５５１號的用地，地皮地盤面積約為１１７９３０平方呎，指定作非
工業（不包括辦公室、倉庫、酒店及加油站）用途。最低及最高的樓面面積分別為３８９１７２
平方呎及６４８６１７平方呎。早前同區的三幅住宅地則以８０﹒３３億至８９﹒０６億元批出
，每呎地價１﹒３５萬至１﹒５５萬元。（ｋｙ）

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