【企業盈喜】易緯（０３８９３）料中期虧損大減８５％至９０％

《經濟通通訊社１８日專訊》易緯（０３８９３）宣布，料截至去年１２月底止六個月虧損

大幅減少８５％至９０％，上年度蝕８３０萬元。主因銷售金屬、玻璃及木製品、傢俱及幕牆製

造業務分部之收入及毛利增加，另外因若干主要客戶推行先前延遲的有關翻新及開設新店之業務

策略。

該公司將於２月公布中期業績。（ｈｍ）

