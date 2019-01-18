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18/01/2019 07:53

【企業盈喜】易緯（０３８９３）料中期虧損大減８５％至９０％

　　《經濟通通訊社１８日專訊》易緯（０３８９３）宣布，料截至去年１２月底止六個月虧損
大幅減少８５％至９０％，上年度蝕８３０萬元。主因銷售金屬、玻璃及木製品、傢俱及幕牆製
造業務分部之收入及毛利增加，另外因若干主要客戶推行先前延遲的有關翻新及開設新店之業務
策略。
　　該公司將於２月公布中期業績。（ｈｍ）

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