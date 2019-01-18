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即市新聞

18/01/2019 07:52

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１８億，買工行騰訊吉利佳源國際沽招行

　　《經濟通通訊社１８日專訊》恆指周四上午反覆向下，其後在重磅股及醫藥股帶動下反彈，
突破二萬七，惟午後內房及本地地產股沽壓沉重，即使於尾市市段，中國商務部確認國務院副總
理劉鶴將於月底訪美，仍無助大市回升。恆指最終收跌１４６點，報２６７５５，二萬七關得而
復失。
　　按額度計算，北水周四淨流入１８﹒１２億元，南下投資者買入最多工行（０１３９８）、
騰訊（００７００）、吉利汽車（００１７５）及佳源國際（０２７６８），沽出最多的是招行
（０３９６８）、比亞迪（０１２１１）。
　　全日主板成交９７４﹒０３億元，增加１１﹒３５％，港股通成交額８０﹒０１億元，佔主
板成交８﹒２％。

＊騰訊獲３﹒５７億北水撐，佳源股價暴瀉獲北水吸逾億＊

　　股王騰訊獨家代理手遊《權力的遊戲　凜冬將至》開啟首測，另據移動應用分析平台數據顯
示，騰訊旗下手遊《王者榮耀》去年收入高達１３０億人幣，成全球最賺錢手機遊戲。利好消息
刺激下，公司股價曾高見３３８元，創出４個月高位，收市報３３１﹒２元，微升不足０﹒１％
。騰訊獲北水垂青買入３﹒５７億。工行及吉利亦獲北水分別買入５﹒１３億及１﹒１７億。
　　小型內房股佳源國際（０２７６８）周四有３﹒５億美元債券到期，公司股價午後突然遭洗
倉式急插，收市暴瀉近８１％，市值蒸發約２６３億。佳源國際沽壓重，北水趁機吸納，買入
１﹒０６億。
　　另外，招行遭沽走１﹒６３億，比亞迪亦捱沽４７５９萬。（ｂｉ）

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