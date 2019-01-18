《日入而息》中原城市領先指數按周再跌１％，港股連升三周

《今天重點》﹡中原城市領先指數ＣＣＬ按周跌１％，第二季料可企穩

﹡啟德維港海景地皮截標共收到６份標書

﹡傳努欽考慮取消對中國產品加徵關稅，美財政部已否認

﹡港股重上二萬七，全周累升４２３點，連升三星期



《即日市況》﹡港股企二萬七關升３３５點收２７０９０，藥業汽車手機設備板塊彈



《深滬股市》﹡滬綜指收升１﹒４％上攻２６００，全周累升１﹒６％



《美元匯價》﹡脫歐仍充滿不確定性，英鎊隨時因消息轉向；歐元最新報１﹒１４０２╱０

６，日圓最新報１０９﹒４４╱４５



《公司業績》﹡美的置業控股（０３９９０）全資附屬美的置業集團首三季純利１０﹒４７

億元人民幣

﹡西王特鋼（０１２６６）料去年純利最多升１１﹒４％，派息率３０％



《公司資訊》﹡上實環境（００８０７）獲山東新固廢發電ＢＯＴ特許經營協議

﹡大新銀行（０２３５６）推數碼銀行服務，接受ｅ直通遙距開戶申請

﹡中國海景（０１１０６）斥１﹒８５億收購倉儲及物流服務公司

﹡中國優通（０６１６８）索償首輪勝訴獲１９５０萬元人民幣服務費

﹡中國環保科技（００６４６）罷免行政總裁，附屬疑遭挪用資金

﹡騰訊投資的貓眼娛樂擬來港上市，集資最多約２７億元

﹡港交所（００３８８）修改上市委員會決定的覆核架構，證監會可要求覆核

任何事宜

﹡東陽光藥（０１５５８）高層斥約１１１６萬元增持３３萬股

﹡惠理集團（００８０６）１２月管理資產總值按年跌９﹒６４％

﹡中電（００００２）「地租及差餉特別回扣」將於下月１８日起停止發放



《國企紅籌》﹡中石油集團表示今年加快提高油氣自給率，深化混合所有制改革

﹡中聯通（００７６２）１２月４Ｇ用戶上客按月大幅增加

﹡四川成渝（００１０７）１２月通行費收入升１３﹒３７％

﹡兗煤澳洲（０３６６８）去年第四季應佔季度可售煤產量按年升１８％

﹡銀保監批准國壽（０２６２８）發行３５０億元人民幣十年期可贖回債券

﹡華晨汽車（０１１１４）股東通過出售華晨寶馬２５％股權

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《神州民企》﹡平安好醫生（０１８３３）研發聲紋鎖提升登錄成功率

﹡國瑞置業（０２３２９）近日股價出現波動，但強調運營情況良好

﹡康臣藥業（０１６８１）與華南理工醫學院合作拓診斷影像領域

﹡中國匯融（０１２９０）獲放債人牌照，擬在港提供融資服務



《中國要聞》﹡統計局最終核實１７年ＧＤＰ比初核降０﹒１個百分點

﹡中國最高檢發布首批涉民營企業司法保護典型案例

﹡北京成交兩宗共有產權房用地，溢價率最高３７％

﹡李克強稱通過創新完善宏調，保持經濟運行在合理區間

﹡發改委表示春運２１日開始，料旅客微增至３０億人次

﹡鐵路總公司表示春運鐵路預計發送旅客增逾８％

﹡上海要求帶量採購未中選的藥品降價一至三成

﹡中山住建局表示未暫停向港澳台同胞、華僑售一手商品房

﹡三部委表示因地制宜促汽車、家電消費，支持工業品下鄉

﹡抖音成為２０１９央視春晚獨家社交媒體傳播平台

﹡深圳２０１９年ＧＤＰ增長目標為７％左右

﹡習近平稱創造良好氛圍，讓創新者心無旁騖地投入；習近平考察天津港：經

濟要發展，交通要先行；習近平考察北京城市副中心，京津冀之行第三站

﹡廣東市場監督局約談安利、無限極等３２家直銷企業

﹡中證協表示債券投資內控指引部分要求可設６個月過渡期

﹡連平稱人行購買國債不符合法律規定

﹡人行２００億逆回購利率持平，本周投放規模兩年最多；人行表示認真開展

逆周期調節相關制度研究工作

﹡任正非稱通過法律解決孟晚舟事件，料華為增長放緩

﹡據報加拿大仍需數個月時間就華為參與５Ｇ項目作決定

﹡黑田東彥料中國及美國今年可解決貿易摩擦問題

﹡去年末支付機構交存人行備付金存款１﹒６３萬億

﹡中證監對６宗案件行政處罰，涉現代製藥等

﹡中證監發布公開募集證券投資基金投資信用衍生品指引

﹡外匯局表示去年１２月銀行結售匯逆差７１億美元

﹡劉鶴稱中方歡迎更多德國機構加入人幣跨境支付系統

﹡滬深交易所發布股票質押回購通知，支持紓困措施落地



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒５％，報９８３６﹒０６點



《其他消息》﹡只見建制不見泛民，林鄭月娥稱民主派或有少少妒忌？

﹡油尖旺區議會大南區補選於下月８日至２１日接受提名

﹡鄭若驊丈夫潘樂陶否認僭建，案件將於３月２６日審訊

﹡政府表示１９１間幼稚園及幼兒中心明日起因流感爆發而停課７天

﹡政府宣布向受收緊長者綜援年齡影響的人士提供每月１０６０元津貼

﹡羅致光稱就業支援補助金屬長遠計劃

﹡泛民批就業支援補助金架床疊屋，林鄭諷其妒忌是破壞行政立法關係

﹡啟德維港海景地皮截標共收到６份標書

﹡港府調查指２１％受訪者料首季業務狀況遜上季

﹡深股通額度全日用３５﹒０６億元；滬股通額度全日用５３﹒３７億元

﹡中原城市領先指數ＣＣＬ按周跌１％，第二季料可企穩

﹡大嶼山長沙嶼南道住宅地下周五招標，下月２２日截標

﹡經絡料實際按揭利率將維持於３厘以下，對業主影響微

﹡測量師表示啟德海景地皮共收６份標書較預期少

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