《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２４７０６．３５ 升 ３３６．２５點╱１．３８％
標普５００ ２６７０．７１ 升 ３４．７５點╱１．３２％
納斯達克 ７１５７．２３ 升 ７２．７７點╱１．０３％
倫敦富時１００ ６９６８．３３ 升 １３３．４１點╱１．９５％
法蘭克福ＤＡＸ １１２０５．５４ 升 ２８６．９２點╱２．６３％
巴黎ＣＡＣ４０ ４８７５．９３ 升 ８１．５６點╱１．７０％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０９．７５，歐元兌美元１．１３６７
21/01/2019 07:46
《日出而作》小米再斥億元回購，美股連升四星期，油價大幅反彈
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２４７０６．３５ 升 ３３６．２５點╱１．３８％
標普５００ ２６７０．７１ 升 ３４．７５點╱１．３２％
納斯達克 ７１５７．２３ 升 ７２．７７點╱１．０３％
倫敦富時１００ ６９６８．３３ 升 １３３．４１點╱１．９５％
法蘭克福ＤＡＸ １１２０５．５４ 升 ２８６．９２點╱２．６３％
巴黎ＣＡＣ４０ ４８７５．９３ 升 ８１．５６點╱１．７０％
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