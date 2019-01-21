《經濟通通訊社２１日專訊》外電引述市場消息人士透露，美國政府正在準備一項行政令，
可能基於國家安全考慮而嚴格限制中國國有電訊企業在美國經營。
該命令尚未提交總統特朗普，將不會點名華為或中興通訊（００７６３）等公司，也不會完
全禁止中國電訊企業在美國銷售，但將賦予商務部更大的權力，審查有關聯的公司所生產的產品
和收朋計劃。（ｅｃ）
21/01/2019 09:04
【華為風波】據報美國擬發布行政令，限制中國電訊企業運營
《經濟通通訊社２１日專訊》外電引述市場消息人士透露，美國政府正在準備一項行政令，
可能基於國家安全考慮而嚴格限制中國國有電訊企業在美國經營。
該命令尚未提交總統特朗普，將不會點名華為或中興通訊（００７６３）等公司，也不會完
全禁止中國電訊企業在美國銷售，但將賦予商務部更大的權力，審查有關聯的公司所生產的產品
和收朋計劃。（ｅｃ）
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