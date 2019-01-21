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即市新聞

21/01/2019 10:10

內地公布ＧＤＰ後，港股升幅擴大至逾２００點突破２７３００

　　《經濟通通訊社２１日專訊》內地公布上季度ＧＤＰ後，港股升幅擴大，最新報
２７３０３，升２１２點或升０﹒７８％，創出去年１０月初以來的高位，暫成交２４１﹒６４
億元。國企指數報１０７３４，升０﹒９２％或升９７點。
　　即月期指新報２７３２６，升２２６點，高水２３點。即月國指期貨報１０７３５，升
８９點，平水。
　　上證綜合指數報２６１５，升１９點或升０﹒７５％，成交４６３﹒０９億元人民幣。
　　國家統計局則公布，２０１８年第四季ＧＤＰ增長小幅降至６﹒４％，符合市場預期，為
２００９年一季度以來最慢增速，全年增速則為６﹒６％，符合政府年初定下的「６﹒５％左右
」增長目標。
　　國家統計局同時公布，２０１８年１２月，規模以上工業增加值同比實際增長５﹒７％，優
於市場預期的５﹒３％，增速比１１月份加快０﹒３個百分點；環比增長０﹒５４％。
　　重磅股方面，騰訊（００７００）升２﹒０２％，報３４３﹒８元；中移動
（００９４１）無升跌，報８０﹒８５元；友邦保險（０１２９９）跌１％，報６９﹒２元；
匯控（００００５）升０﹒７７％，報６５﹒８５元；建行（００９３９）升０﹒６％，報
６﹒６７元；工行（０１３９８）升０﹒３５％，報５﹒７８元；國壽（０２６２８）升
０﹒５２％，報１９﹒２元；平保（０２３１８）急漲２﹒０２％，報７３﹒３元。（ｅｃ）

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