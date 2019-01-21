【新股上市】消息指小米為貓眼娛樂基礎投資者

《經濟通通訊社２１日專訊》市場消息指出，騰訊（００７００）持股的內地互聯網娛樂服

務平台貓眼娛樂（０１８９６），延至本周三至下周一（１月２３至２８日）招股，料於２月４

日掛牌。

據報，貓眼娛樂新增３名基礎投資者，包括小米集團（０１８１０）、內地網上廣告商華揚

聯眾（滬：６０３８２５）等。

此前消息指出，貓眼娛樂招股價介乎１４﹒８至２０﹒４元。（ｅｃ）

