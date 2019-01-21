《經濟通通訊社２１日專訊》市場消息指出，騰訊（００７００）持股的內地互聯網娛樂服
務平台貓眼娛樂（０１８９６），延至本周三至下周一（１月２３至２８日）招股，料於２月４
日掛牌。
據報，貓眼娛樂新增３名基礎投資者，包括小米集團（０１８１０）、內地網上廣告商華揚
聯眾（滬：６０３８２５）等。
此前消息指出，貓眼娛樂招股價介乎１４﹒８至２０﹒４元。（ｅｃ）
21/01/2019 14:43
【新股上市】消息指小米為貓眼娛樂基礎投資者
《經濟通通訊社２１日專訊》市場消息指出，騰訊（００７００）持股的內地互聯網娛樂服
務平台貓眼娛樂（０１８９６），延至本周三至下周一（１月２３至２８日）招股，料於２月４
日掛牌。
據報，貓眼娛樂新增３名基礎投資者，包括小米集團（０１８１０）、內地網上廣告商華揚
聯眾（滬：６０３８２５）等。
此前消息指出，貓眼娛樂招股價介乎１４﹒８至２０﹒４元。（ｅｃ）
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