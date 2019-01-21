《經濟通通訊社２１日專訊》浦林成山（０１８０９）公布，預料截至１２月３１日止，
２０１８年淨利同比大幅上升超過１５０％。淨利潤增長主要由於該集團通過整合供應鏈，加強
控制採購成本，以致２０１８年度毛利率增加；以及產品競爭力持續增強，以致２０１８年度內
產品銷售收入增加所致。（ｍｗ）
21/01/2019 08:47
【企業盈喜】浦林成山（０１８０９）料２０１８年淨利升逾一倍半
《經濟通通訊社２１日專訊》浦林成山（０１８０９）公布，預料截至１２月３１日止，
２０１８年淨利同比大幅上升超過１５０％。淨利潤增長主要由於該集團通過整合供應鏈，加強
控制採購成本，以致２０１８年度毛利率增加；以及產品競爭力持續增強，以致２０１８年度內
產品銷售收入增加所致。（ｍｗ）
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