《經濟通通訊社２１日專訊》復星旅遊文化（０１９９２）公布，相較截至２０１７年１２
月３１日止年度錄得淨虧損２﹒９５億元（人民幣．下同），集團預期截至去年１２月３１日止
年度錄得淨利潤不少於３﹒５億元。
董事會稱，集團預期業績扭虧為盈主要由於集團業務營運表現強勁所致。該公司預期將於今
年３月刊發截至去年１２月３１日止年度業績公告。（ｓｃ）
21/01/2019 08:45
【企業盈喜】復星旅文料全年度虧轉盈，淨利不少於３﹒５億人幣
《經濟通通訊社２１日專訊》復星旅遊文化（０１９９２）公布，相較截至２０１７年１２
月３１日止年度錄得淨虧損２﹒９５億元（人民幣．下同），集團預期截至去年１２月３１日止
年度錄得淨利潤不少於３﹒５億元。
董事會稱，集團預期業績扭虧為盈主要由於集團業務營運表現強勁所致。該公司預期將於今
年３月刊發截至去年１２月３１日止年度業績公告。（ｓｃ）
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