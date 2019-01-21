【脫歐之後】部分歐盟國家認為：英國脫歐期限應延遲一年

《經濟通通訊社２１日專訊》外電引述有外交人士稱，部分歐盟國家認為，為協助英國協商

一項能夠贏得議會支持的「脫歐」協議，應給予英國一個「慷慨」的時限，「脫歐」期限可因此

延遲一年，不過，部分國家則反對任何形式的拖延，並希望給予英國國會壓力，迫使其儘快接受

協議。

據英國首相府指出，首相文翠珊目前沒有推遲「脫歐」期限的打算，但「脫歐」方案鮮少得

到大多數議員支持，保守黨及工黨大部分官員均認為，推遲原定於３月２９日的「脫歐」最後期

限是唯一可行的方案。（ｔｔ）

