《經濟通通訊社２１日專訊》外電引述有外交人士稱，部分歐盟國家認為，為協助英國協商
一項能夠贏得議會支持的「脫歐」協議，應給予英國一個「慷慨」的時限，「脫歐」期限可因此
延遲一年，不過，部分國家則反對任何形式的拖延，並希望給予英國國會壓力，迫使其儘快接受
協議。
據英國首相府指出，首相文翠珊目前沒有推遲「脫歐」期限的打算，但「脫歐」方案鮮少得
到大多數議員支持，保守黨及工黨大部分官員均認為，推遲原定於３月２９日的「脫歐」最後期
限是唯一可行的方案。（ｔｔ）
21/01/2019 09:34
【脫歐之後】部分歐盟國家認為：英國脫歐期限應延遲一年
《經濟通通訊社２１日專訊》外電引述有外交人士稱，部分歐盟國家認為，為協助英國協商
一項能夠贏得議會支持的「脫歐」協議，應給予英國一個「慷慨」的時限，「脫歐」期限可因此
延遲一年，不過，部分國家則反對任何形式的拖延，並希望給予英國國會壓力，迫使其儘快接受
協議。
據英國首相府指出，首相文翠珊目前沒有推遲「脫歐」期限的打算，但「脫歐」方案鮮少得
到大多數議員支持，保守黨及工黨大部分官員均認為，推遲原定於３月２９日的「脫歐」最後期
限是唯一可行的方案。（ｔｔ）
|國際動態21/01/2019
特朗普擬寬移民政策 換圍牆撥款
|香港政情18/01/2019
政府宣布向60至64歲綜援人士提供每月1060元就業支援補助金
|生財有道18/01/2019
【嚟緊炒D乜】嘉里物流(636)技術走勢轉好 短線13元在望
|生財有道18/01/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：潤泥可於7元附近吸納
|FOCUS18/01/2019
【FOCUS】天量地產債到期將至 鬆綁調控或箭在弦上
|國際動態18/01/2019
「指數基金之父」博格爾逝世終年89歲
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰