【脫歐之後】文翠珊擬與愛爾蘭尋求共識，避免出現硬邊界

《經濟通通訊社２１日專訊》據英國《電訊報》引述知情人士報道，英國首相文翠珊將於當

地時間今日向國會呈交「脫歐」之「Ｂ計劃」，以避免愛爾蘭與北愛爾蘭之間出現硬邊界。

為爭取國會議員支持，文翠珊考慮修改《貝爾法斯特協議》（Ｇｏｏｄ Ｆｒｉｄａｙ

Ａｇｒｅｅｍｅｎｔ），確保英國在３月２９日「脫歐」後，保證北愛爾蘭不會出現硬邊界。不

過，有歐盟消息人士稱，對上述提議獲實施的可能性並沒有太大希望，更有消息指，愛爾蘭官員

無意接受該建議。（ｔｔ）

