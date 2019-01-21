《經濟通通訊社２１日專訊》據英國《電訊報》引述知情人士報道，英國首相文翠珊將於當
地時間今日向國會呈交「脫歐」之「Ｂ計劃」，以避免愛爾蘭與北愛爾蘭之間出現硬邊界。
為爭取國會議員支持，文翠珊考慮修改《貝爾法斯特協議》（Ｇｏｏｄ Ｆｒｉｄａｙ
Ａｇｒｅｅｍｅｎｔ），確保英國在３月２９日「脫歐」後，保證北愛爾蘭不會出現硬邊界。不
過，有歐盟消息人士稱，對上述提議獲實施的可能性並沒有太大希望，更有消息指，愛爾蘭官員
無意接受該建議。（ｔｔ）
21/01/2019 09:34
【脫歐之後】文翠珊擬與愛爾蘭尋求共識，避免出現硬邊界
《經濟通通訊社２１日專訊》據英國《電訊報》引述知情人士報道，英國首相文翠珊將於當
地時間今日向國會呈交「脫歐」之「Ｂ計劃」，以避免愛爾蘭與北愛爾蘭之間出現硬邊界。
為爭取國會議員支持，文翠珊考慮修改《貝爾法斯特協議》（Ｇｏｏｄ Ｆｒｉｄａｙ
Ａｇｒｅｅｍｅｎｔ），確保英國在３月２９日「脫歐」後，保證北愛爾蘭不會出現硬邊界。不
過，有歐盟消息人士稱，對上述提議獲實施的可能性並沒有太大希望，更有消息指，愛爾蘭官員
無意接受該建議。（ｔｔ）
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