《盤後部署》中國經濟增速近卅年來最低，港股２７３００點見阻力

《經濟通通訊社２１日專訊》市場憧憬中美月底會談可化解貿易爭端，刺激美國股市上周五

（１８日）上漲，三大指數連續第四周上升，道指收高３３６點報２４７０６點，標指升３４點

報２６７０點，納指收高７２點報７１５７點。全周標指上漲２﹒９％，道指升近３％，納指走

高２﹒７％，三大股指均錄得２０１１年１０月以來最大四周升幅。

港股方面，今日靠穩高４３點報２７１３４點，其後中國公布２０１８年ＧＤＰ增長表現，

符合政府年初定下的增長目標達６﹒６％，港股升幅擴大，曾漲２３３點高見２７３２４，但高

位見獲利回吐，最終港股全日收報２７１９６，升１０５點或０﹒３９％，主板成交

９０３﹒３６億元減少１﹒８％。國指收報１０７１３點，升０﹒７２％或升７６點。

Ａ股方面則受惠於經濟數據造好，上證指數收報２６１０，升１４點或升０﹒５６％，成交

１３９９﹒１５億元人民幣。



＊美國政府停擺持續，或引致經濟衰退＊



美國政府停擺問題持續發酵，部分政府部門關門進入第２８天創歷史記錄，最新消息指美國

總統特朗普表示願意用「追夢者」計劃換取邊境牆撥款，不過美國政府問題停擺據報已令２０家

中國公司赴美上市受阻。

另外，穆迪發表最新報告表示，如果美國政府局部停擺問題持續到２月至３月，美國經濟增

速將會下降，失業率亦會上升，甚至觸發經濟衰退。穆迪指目前美國經濟增長已降至２％的水平

，若果停擺問題持續，堵長幅度或低於２％的關鍵水平。美國將於下周三（３０日）公布去年第

四季ＧＤＰ，此前美國第３季ＧＤＰ增長３﹒５％勝預期。

另外，本周三（２３日）及周四（２４日）日本央行及歐洲央行分別舉行議息會議，日央行

周三亦將公布截至３月底止到２０２１年度經濟增長與通脹最新預測。外電消息人士指，日本央

行或將下調通脹預測但經濟預測不變。另外，歐洲央行議息或就早前宣布停買債計劃後的去向，

早前有分析員估計歐央行或於第三季開始加息，但近期經濟數據欠佳，如德國早前公布去年

ＧＤＰ按年增１﹒５％，雖符合市場預期，但增幅為５年來最低，相關數據或影響未來歐央行加

息進程。



＊中國去年經濟增速放緩至近３０年來最低＊



中國今早公布去年第四季ＧＤＰ按年增６﹒４％，符合市場預期，而全年ＧＤＰ亦按年增長

６﹒６％，同符合市場預期，惟僅微微高於國務院總理李克強去年在政府工作報告中提出全年

ＧＤＰ「增長６﹒５％左右」的目標。另外，受工業減速及投資不振等拖累，內地去年第三及四

季度ＧＤＰ開始明顯放緩，第一、二、三季的ＧＤＰ按年增速分別為６﹒８％、６﹒７％和

６﹒５％，去年經濟增速已降至１９９０年以來最低，顯示中國經濟下行壓力未退。

另外，中美貿易戰再傳暗湧，雖然上周中國提出通過６年大規模採購計劃，以從美國每年的

進口總額提高至逾１萬億美元，以尋求對美國貿易順差從去年的３２３０億美元到２０２４年達

致平衡，不過有報道傳出中美雙方未就知識產權問題上取得共識，在月初為期三天的經貿磋商中

，雙方即就該議題討論，惟相關討論未達建設的磋商，下周三（３０日）至周四（３１日）國務

院副總理劉鶴將於赴華盛頓進行下一輪經貿磋商。

回看港股，技術上恆指現時１０天線（約２６６６０點）已升破廿天（約２６１０６點）、

五十天（約２６１４７點）及百天線（約２６３６６點），今早曾高見三個半月高位２７３２３

點，不過港股過去ＲＳＩ多次觸及６０水平後即見回落，港股今日升至三個半月高位後亦見明顯

阻力，在本周未有明顯利好消息公布前，料港股短期於２７３００點至１０天線之間窄幅上落。

（ｓｃ）

