  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/01/2019 09:42

《異動股》佳源國際（２７６８）上日彈近七成半，現時再漲約７％

　　《經濟通通訊社２１日專訊》上周四（１７日）經歷洗倉式下跌的佳源國際控股
（０２７６８），在上周五（１８日）彈逾７４％後，今日升６﹒８２％，報４﹒７元，盤中高
見４﹒９８元，低報４﹒５５元，暫成交達２８１１萬股，涉資１﹒３５億元。
　　該公司早前表示有關集團分別於去年１月１９日及４月２６日發行，共值３﹒５億美元票息
８﹒１２５厘的優先票據，已確認償還全數款項，集團強調目前財務狀況健康，業務運作正常。
　　另外，其他小型內房股如，陽光１００中國（０２６０８）上周五亦反彈近三成，現時
報１﹒７元，無升跌，暫成交達５８９萬股，涉資９９７萬元。該公司發公告表示，截至去年
１２月底，集團實現未經審核合同銷售額約人民幣１２０﹒９６億元，對應合同銷售面積約
９４７６３１平方米，對比截至２０１７年同期，同比合同銷售額增長約１４﹒０３％，合同銷
售面積增長約９﹒２６％。
　　另外，董事會亦宣布其有意行使股東於２０１８年６月２５日舉行之公司股東周年大會上授
予董事會回購公司股份之一般授權的權力，以回購不超過公司於股東周年大會當日已發行股份總
數１０％的股份。
　　現時，恆生指數報２７１３６，升４５點或升０﹒１７％，主板成交８１﹒３４億元。國企
指數報１０６７０，升０﹒３１％或升３３點。
　　上證綜合指數報２６０４，升８點或升０﹒３４％，成交１５１﹒３６億元人民幣。


　　　表列部分細價內房股份表現：

　　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　皇冠環球集團（００７２７）　　　０﹒５００元　　　跌１﹒９６％　
　　　旭輝控股集團（００８８４）　　　４﹒４１０元　　　升０﹒２３％
　　　龍湖集團　　（００９６０）　　２３﹒０００元　　　升０﹒８８％
　　　嘉年華國際　（００９９６）　　　０﹒１３０元　　　升０﹒７８％
　　　力高集團　　（０１６２２）　　　３﹒３１０元　　　無升跌　
　　　國瑞置業　　（０２３２９）　　　１﹒５００元　　　升２﹒７４％
　　　中國城市基礎（０２３４９）　　　０﹒２７５元　　　無升跌　
　　　雅居投資控股（０８４２６）　　　０﹒１６６元　　　無升跌
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｓｃ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態21/01/2019
特朗普擬寬移民政策 換圍牆撥款
香港政情18/01/2019
政府宣布向60至64歲綜援人士提供每月1060元就業支援補助金
生財有道18/01/2019
【嚟緊炒D乜】嘉里物流(636)技術走勢轉好 短線13元在望
生財有道18/01/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：潤泥可於7元附近吸納
FOCUS18/01/2019
【FOCUS】天量地產債到期將至 鬆綁調控或箭在弦上
國際動態18/01/2019
「指數基金之父」博格爾逝世終年89歲
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】港鐵商場「時來運轉利是來」利是封

【etnet Bonus賞你】皇室堡 x Elephant & Piggie「豬」籠入水利是封

【活動花絮】【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金