《異動股》佳源國際（２７６８）上日彈近七成半，現時再漲約７％

《經濟通通訊社２１日專訊》上周四（１７日）經歷洗倉式下跌的佳源國際控股

（０２７６８），在上周五（１８日）彈逾７４％後，今日升６﹒８２％，報４﹒７元，盤中高

見４﹒９８元，低報４﹒５５元，暫成交達２８１１萬股，涉資１﹒３５億元。

該公司早前表示有關集團分別於去年１月１９日及４月２６日發行，共值３﹒５億美元票息

８﹒１２５厘的優先票據，已確認償還全數款項，集團強調目前財務狀況健康，業務運作正常。

另外，其他小型內房股如，陽光１００中國（０２６０８）上周五亦反彈近三成，現時

報１﹒７元，無升跌，暫成交達５８９萬股，涉資９９７萬元。該公司發公告表示，截至去年

１２月底，集團實現未經審核合同銷售額約人民幣１２０﹒９６億元，對應合同銷售面積約

９４７６３１平方米，對比截至２０１７年同期，同比合同銷售額增長約１４﹒０３％，合同銷

售面積增長約９﹒２６％。

另外，董事會亦宣布其有意行使股東於２０１８年６月２５日舉行之公司股東周年大會上授

予董事會回購公司股份之一般授權的權力，以回購不超過公司於股東周年大會當日已發行股份總

數１０％的股份。

現時，恆生指數報２７１３６，升４５點或升０﹒１７％，主板成交８１﹒３４億元。國企

指數報１０６７０，升０﹒３１％或升３３點。

上證綜合指數報２６０４，升８點或升０﹒３４％，成交１５１﹒３６億元人民幣。





表列部分細價內房股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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皇冠環球集團（００７２７） ０﹒５００元 跌１﹒９６％

旭輝控股集團（００８８４） ４﹒４１０元 升０﹒２３％

龍湖集團 （００９６０） ２３﹒０００元 升０﹒８８％

嘉年華國際 （００９９６） ０﹒１３０元 升０﹒７８％

力高集團 （０１６２２） ３﹒３１０元 無升跌

國瑞置業 （０２３２９） １﹒５００元 升２﹒７４％

中國城市基礎（０２３４９） ０﹒２７５元 無升跌

雅居投資控股（０８４２６） ０﹒１６６元 無升跌

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（ｓｃ）

