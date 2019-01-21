《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》國家統計局局長寧吉喆在發布會表示，展
望２０１９年，可以說危中有機，預期中國經濟穩健發展，能夠保持運行在合理區間，個別月度
有波動是正常的。
他又指表示，中美貿易摩擦對經濟造成一些影響，但影響可控，中國有信心經濟運行保持在
合理區間。
21/01/2019 11:01
【聚焦數據】寧吉喆：今年危中有機，能夠保持經濟運行在合理區間
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》國家統計局局長寧吉喆在發布會表示，展
望２０１９年，可以說危中有機，預期中國經濟穩健發展，能夠保持運行在合理區間，個別月度
有波動是正常的。
他又指表示，中美貿易摩擦對經濟造成一些影響，但影響可控，中國有信心經濟運行保持在
合理區間。
|國際動態21/01/2019
特朗普擬寬移民政策 換圍牆撥款
|香港政情18/01/2019
政府宣布向60至64歲綜援人士提供每月1060元就業支援補助金
|生財有道18/01/2019
【嚟緊炒D乜】嘉里物流(636)技術走勢轉好 短線13元在望
|生財有道18/01/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：潤泥可於7元附近吸納
|FOCUS18/01/2019
【FOCUS】天量地產債到期將至 鬆綁調控或箭在弦上
|國際動態18/01/2019
「指數基金之父」博格爾逝世終年89歲
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰