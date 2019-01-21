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21/01/2019 11:01

【聚焦數據】寧吉喆：今年危中有機，能夠保持經濟運行在合理區間

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》國家統計局局長寧吉喆在發布會表示，展
望２０１９年，可以說危中有機，預期中國經濟穩健發展，能夠保持運行在合理區間，個別月度
有波動是正常的。
　　他又指表示，中美貿易摩擦對經濟造成一些影響，但影響可控，中國有信心經濟運行保持在
合理區間。

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