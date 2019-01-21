《午市前瞻》港股破二萬七再上遇阻力，觀望中美貿易月底談判結果

《經濟通通訊社２１日專訊》憧憬中美月底可達成貿易協議，道指上日高收逾３００點，亞

洲股市今早普遍高走，港股早市則缺乏方向只高開逾４０點，市場正關注中國內地公布２０１８

年ＧＤＰ增長表現，隨後官方公布數字為６﹒６％，符合政府年初定下的「６﹒５％左右」增長

目標。恆指隨後立即高走，曾升２３２點高見２７３２３，其後見獲利回吐，半日收報

２７１８１，升９１點或升０﹒３４％，主板成交５５５﹒７０億元；國企指數午收１０７００

點升６３點或０﹒６％。

Ａ股方面則受惠於經濟數據造好，上證指數收報２６１３點，升１７點或０﹒６８％。深證

指數收報７６４４點，升６３點或０﹒８３％。

重磅股方面，匯控（００００５）無升跌，報６５﹒３５元；港交所（００３８８）升

１﹒９２％，報２４４元；騰訊（００７００）升０﹒７７％，報３３９﹒６元；中移動

（００９４１）跌０﹒２５％，報８０﹒６５元；友邦保險（０１２９９）跌１﹒５７％，報

６８﹒８元。



＊舜宇大行齊撐兩連升連陽，融創受捧逾百億接手京滬項目＊



上周五數間大行聯手唱好舜宇（０２３８２），刺激當日股價急升逾８％，今日再度造好，

見兩連升兩連陽，中午收升５﹒１６％，報７５﹒３５元；比亞迪電子（００２８５）升

１﹒４％，報９﹒４３元；丘鈦科技（０１４７８）升０﹒９６％，報４﹒２１元；瑞聲科技（

０２０１８）跌１﹒６６％，報４７﹒４元；鴻騰精密（０６０８８）跌１﹒９２％，報

３﹒５８元。

融創中國（０１９１８）宣布用逾百億人民幣，接手京滬核心地段項目，刺激股價今日見一

個月高位２７﹒３５元，半日升１﹒９％，報２６﹒８５元。其他內房普遍回落，中海外

（００６８８）跌０﹒７２％，報２７﹒６元；華潤置地（０１１０９）跌０﹒３２％，報

３１﹒０５元；碧桂園（０２００７）無升跌，報９﹒７１元；中國恆大（０３３３３）跌

０﹒８８％，報２２﹒６５元。

北京擬斥五千萬補貼新能源汽車，部分車股造好，比亞迪（０１２１１）升０﹒２３％，報

４４﹒１５元；吉利汽車（００１７５）升３﹒４３％，報１２﹒６８元；華晨中國

（０１１１４）跌４﹒１８％，報６﹒６４元，中信里昂證券將華晨評級從「減持」降至「賣出

」，目標價維持６﹒７７元，主要考慮華晨合資公司股份獲准出售給寶馬，預料盈利將下限；廣

汽集團（０２２３８）午收升２﹒２９％，報８﹒４８元；長城汽車（０２３３３）微漲

０﹒５８％，報５﹒２３元。



＊瑞信料濠賭中場表現好，ＳＨＩＢＯＲ拆息上揚內銀股普漲＊



瑞信上周發發報告指料濠賭股在高利潤中場表現較好下，上季ＥＢＩＴＤＡ將按季升９％。

濠賭股普遍上揚，銀河娛樂（０００２７）升２﹒２４％，報５０﹒２５元；新濠國際

（００２００）升３﹒７２％，報１７﹒２８元；永利澳門（０１１２８）升２﹒８３％，報

１８﹒１８元；金沙中國（０１９２８）升０﹒５５％，報３６﹒６５元；美高梅

（０２２８２）升２﹒６１％，報１４﹒１４元。

內地稅期結束後，人行暫停投放，令到ＳＨＩＢＯＲ短期隔夜拆息急升６﹒１５個基點，內

銀股跟隨反彈，建設銀行（００９３９）升０﹒４５％，報６﹒６６元；農業銀行

（０１２８８）升０﹒２８％，報３﹒５９元；工商銀行（０１３９８）升０﹒５２％，報５﹒

７９元；招商銀行（０３９６８）升０﹒９７％，報３１﹒３元；中國銀行（０３９８８）升１

﹒１５％，報３﹒５１元。

中信證券報告表示，中國煤炭限產並不會造成全年供需格局的反轉，整體供給依然略寬鬆，

今早神華（０１０８８）升３﹒９７％，報１９﹒４元；兗州煤業（０１１７１）升

０﹒２８％，報７﹒１３元；中煤能源（０１８９８）跌０﹒６１％，報３﹒２７元；南方能源

（０１５７３）升０﹒１８％，報１０﹒９元；伊泰煤炭（０３９４８）升０﹒６５％，報

６﹒１５元。



＊葉尚志：中生宜６元以下入市，濠賭股忌高追＊



港股繼上周走高之後，今早亦微升，曾一度升逾二百多點，惟第一上海首席策略師葉尚志對

《經濟通通訊社》表示，港股突破２７０００關口再上有阻力，因為消息面上，大多政策、數據

已經公佈，如今日公布的中國去年國內生產總值增長６﹒６％，符合預期及目標，加上今年來港

股已近２０００點，再上支持力不大，市場現為觀望態度，等待中美月底談判結果，不排除結果

會帶來波幅。葉補充，港股支持位於２６２００至２６４００。

醫藥股方面，中生製藥（０１１７７）今早回吐３％報６﹒２７元，但葉指現時亦不是最佳

入市時機，因為正面消息已經消化，相信會有回吐壓力，宜於６元以下，近５﹒５元位置購入。

至於濠賭股方面，上周澳門方面有數據利好，瑞信亦發報告指料濠賭股在高利潤中場表現較好，

上周已上漲不少，加上農曆新年將近，入住數字或可帶動短期再升，但葉指不宜高追，因為入手

濠賭股需觀察貴賓廳收入，惟現時未見有特別利好，故在沒有業務推動下，短炒高低亦可，但建

議以中長期業務數據作準。（ａｌ、ｕｌ）

