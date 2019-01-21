【預算前瞻】畢馬威料本年盈餘５６４億元，倡自住居所租金扣稅

《經濟通通訊社２１日專訊》會計師事務所畢馬威預計２０１８╱１９財政年度港府將錄得

５６４億元綜合盈餘，較政府修訂預算的３４９億元高出６２％，主要差異由於政府地價收入較

預期為高，預計相關盈餘或令香港財政儲備於今年３月底增至大約１﹒２萬億元，相當於政府

３４個月的經常性開支。

畢馬威建議在穩健財政下，政府應推出優惠措施，進一步推動香港發展成為智慧城市，並借

助大灣區的機遇發揮優勢。

畢馬威中國稅務合夥人梁愛麗在記者會上表示，鑑於全球不明朗因素，以及基礎建設、社會

福利和醫療服務支出增加，政府應帶頭創造更多不同機遇以達至更可持續發展，帶動經濟增長。

畢馬威建議，引入自住居所租金扣稅，每年上限為１０萬元，以紓緩市民生活成本，又建議

豁免香港永久居民首次購買自住居所的印花稅，以樓價６００萬元為上限。畢馬威中國稅務主管

何家輝相信，相關租金扣稅額不會推高本港租金水平。

他又表示，同意政府「派糖」，知道市民對於「派糖」會有一定期望，在經濟環境向好的情

況下，可以與市民分享經濟成果，認為綜緩及傷殘津貼等「出雙糧」可以繼續做，以幫助有需要

人士，但他認為，在推出一次性抒困措施時，應衡量相關措施的成效，以及思考哪一些措施應作

調整。

何家輝又稱，若果政府做赤字預算，政府的理念是希望投資將來，如果投資將來在開始時或

有赤字，但希望未來可以取得回報，這會是正確的理財智慧，並指出香港有過萬億元儲備，相信

有能力做到。（ｋｉ）

