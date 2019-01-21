【美朝峰會】下月第二次特金會，外界料越南舉行

美國白宮當地時間上周五宣布，總統特朗普（Ｄｏｎａｌｄ Ｔｒｕｍｐ）下月尾，將與北

韓領袖金正恩進行第二次面對面的峰會。

白宮表示，特朗普與北韓勞動黨中央副委員長金英哲上周五於白宮會面了一個半小時，雙方

就北韓無核化與第二次特金會的安排進行討論。金英哲於會面中，將金正恩親筆信送交特朗普。

白宮指出，雖然第二次特金會的地點尚未決定，但特朗普期望能與金正恩會面。

外間估計，第二次特金會很大機會於越南河內或峴港舉行。路透社上周引述越南政府消息稱

，當局正為第二次特金會作籌備。《香港經濟日報》

