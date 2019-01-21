股市走勢波動，中銀香港（０２３８８）個人金融產品部助理總經理兼股票業務處主管梁美
怡透露，去年該行證券客每筆交易平均金額按年跌５％。
惟有部分客戶轉投月供股票計劃，新開立月供股票計劃數目亦按年上升３８％，中高端客戶
更佔整體約４６％，其平均供款金額超過９０００元。該行最受歡迎月供股票種類為盈富
（０２８００）、匯豐（００００５）及煤氣（００００３）。《香港經濟日報》
21/01/2019 08:33
中銀：月供股票受歡迎，開戶增４成
股市走勢波動，中銀香港（０２３８８）個人金融產品部助理總經理兼股票業務處主管梁美
怡透露，去年該行證券客每筆交易平均金額按年跌５％。
惟有部分客戶轉投月供股票計劃，新開立月供股票計劃數目亦按年上升３８％，中高端客戶
更佔整體約４６％，其平均供款金額超過９０００元。該行最受歡迎月供股票種類為盈富
（０２８００）、匯豐（００００５）及煤氣（００００３）。《香港經濟日報》
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