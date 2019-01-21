【貿易開戰】京傳願加碼買美國貨，涉萬億美元

中國副總理劉鶴月底訪美前，中方再傳加碼讓步，ＣＮＢＣ引述消息人士說，中國在最新的

談判中提出增加進口美國產品，為期６年，涉及進口額逾１萬億美元，作為貿易談判的讓步條件

。而彭博社則報道，此舉是為了最遲在２０２４年將美國對華貿赤減至零。《香港經濟日報》

