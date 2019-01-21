中國副總理劉鶴月底訪美前，中方再傳加碼讓步，ＣＮＢＣ引述消息人士說，中國在最新的
談判中提出增加進口美國產品，為期６年，涉及進口額逾１萬億美元，作為貿易談判的讓步條件
。而彭博社則報道，此舉是為了最遲在２０２４年將美國對華貿赤減至零。《香港經濟日報》
21/01/2019 08:34
【貿易開戰】京傳願加碼買美國貨，涉萬億美元
中國副總理劉鶴月底訪美前，中方再傳加碼讓步，ＣＮＢＣ引述消息人士說，中國在最新的
談判中提出增加進口美國產品，為期６年，涉及進口額逾１萬億美元，作為貿易談判的讓步條件
。而彭博社則報道，此舉是為了最遲在２０２４年將美國對華貿赤減至零。《香港經濟日報》
|國際動態21/01/2019
特朗普擬寬移民政策 換圍牆撥款
|香港政情18/01/2019
政府宣布向60至64歲綜援人士提供每月1060元就業支援補助金
|生財有道18/01/2019
【嚟緊炒D乜】嘉里物流(636)技術走勢轉好 短線13元在望
|生財有道18/01/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：潤泥可於7元附近吸納
|FOCUS18/01/2019
【FOCUS】天量地產債到期將至 鬆綁調控或箭在弦上
|國際動態18/01/2019
「指數基金之父」博格爾逝世終年89歲
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰