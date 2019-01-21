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即市新聞

21/01/2019 08:52

【貿易開戰】羅奇：中美貿談，料僅達「疲弱協議」

　　國家副總理劉鶴將於月底赴美進行下一輪經貿磋商，耶魯大學高級研究員羅奇
（Ｓｔｅｐｈｅｎ　Ｒｏａｃｈ）認為，中美關係已遭重大破壞，預期雙方只會達成「疲弱協議
（Ｗｅａｋ
Ｄｅａｌ）」，但兩國官員料會將協議修飾為重大協定，故市場仍會有短暫的振奮效應。
　　中美關係去年出現逆轉，美國總統特朗普對中國作多方指控，兩國摩擦急增。研究中美關係
逾３０年的摩根士丹利前亞太區主席羅奇，出席摩根士丹利私人財富管理全球投資增值峰會後接
受訪問時稱，中美在３月１日限期前達成「疲弱協議（ｗｅａｋｄｅａｌ）」的可能性超過
７５％，相信中國會在貿易問題上作出讓步，承諾進口更多美國商品，特別是大豆及天然氣，助
美國降低貿赤，但在網絡安全、科技創新、知識產權（ＩＰ）等結構性議題上料不會有重大進展
，意味後市不明朗因素仍大，全年市況料大幅波動。
　　羅奇表示，中美要解決爭拗，達成強而有力的協議（Ｓｔｒｏｎｇ　Ｄｅａｌ），須在市場
准入、宏觀經濟、網絡及對話４方面大力推進。（１）中國應撤銷外資企業的持股規定，屆時便
能解決合資公司強逼技術轉移的問題；（２）中美兩國應透過調整儲蓄及消費比例，共同解決貿
易逆差問題；（３）中美牽頭成立一個類似國際世貿組織（ＷＴＯ）的協會，處理全球網絡攻擊
的投訴及制定解決爭議的機制；（４）中美在獨立第三方的國家設立長期秘書署，協調雙方的問
題。《香港經濟日報》

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