【本港樓市】報道指金管局每月向銀行詢問標準按揭息率情況

《經濟通通訊社２１日專訊》據《星島日報》報道，過去數月金管局每月均會向銀行詢問標

準按揭息率的情況，緊盯銀行有否掉頭減按息，以免按息過低而催谷樓市。

報道引述業界人士稱，金管局此舉「奇怪」，相信是要留意市場變化，亦要觀察銀行自加按

息以來，有否再減按息，以便日後有甚麼行動時，隨時有理據在手。去年８月初銀行上調按息後

，Ｈ按封頂息實際為２﹒４７５厘，Ｐ按息則實際為２﹒３７５厘。

金管局發言人回應查詢時表示，該局與銀行就著不同議題不時溝通，不便評論這些監管溝通

的具體內容。（ｃｈ）

