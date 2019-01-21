《經濟通通訊社２１日專訊》中石油（００８５７）（滬：６０１８５７）發盈喜，預料２
０１８年度淨利潤按年增加２８０至３００億元（人民幣．下同），增幅１﹒２３倍至１﹒３２
倍，主要受集團優化生產運行、深化開源節流降本增效，原油、天然氣等主要產品平均實現價格
增長，以及按照會計準則計提資產減值準備和處置非流動資產損失增加等綜合影響。
至於扣除非經常性損益的淨利潤按年料增３８０至４００億元，增幅１﹒４２倍至１﹒４９
倍。（ｃｈ）
21/01/2019 16:41
【企業盈喜】中石油（８５７）料去年度淨利潤增加１﹒３２倍
《經濟通通訊社２１日專訊》中石油（００８５７）（滬：６０１８５７）發盈喜，預料２
０１８年度淨利潤按年增加２８０至３００億元（人民幣．下同），增幅１﹒２３倍至１﹒３２
倍，主要受集團優化生產運行、深化開源節流降本增效，原油、天然氣等主要產品平均實現價格
增長，以及按照會計準則計提資產減值準備和處置非流動資產損失增加等綜合影響。
至於扣除非經常性損益的淨利潤按年料增３８０至４００億元，增幅１﹒４２倍至１﹒４９
倍。（ｃｈ）
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