《經濟通通訊社２１日專訊》西王置業（０２０８８）發盈喜，預料截至去年１２月底止年
度業績將扭虧為盈，主要由於期內獲得賠償收入４８００萬元人民幣，令其他收入大幅增加。（
ｃｈ）
21/01/2019 16:46
【企業盈喜】西王置業（２０８８）料去年度業績扭虧為盈
《經濟通通訊社２１日專訊》西王置業（０２０８８）發盈喜，預料截至去年１２月底止年
度業績將扭虧為盈，主要由於期內獲得賠償收入４８００萬元人民幣，令其他收入大幅增加。（
ｃｈ）
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