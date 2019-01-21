《經濟通通訊社２１日專訊》復旦張江（０１３４９）發盈喜，預料截至去年１２月底止年
度淨利潤按年增長逾５０％，收入亦增約５０％，主要受惠於產品銷售狀況良好，收入穩定增長
。（ｃｈ）
21/01/2019 18:23
【企業盈喜】復旦張江（１３４９）料去年度淨利潤增逾５０％
《經濟通通訊社２１日專訊》復旦張江（０１３４９）發盈喜，預料截至去年１２月底止年
度淨利潤按年增長逾５０％，收入亦增約５０％，主要受惠於產品銷售狀況良好，收入穩定增長
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