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即市新聞

21/01/2019 08:38

【本港樓市】中原：十大屋苑周末成交７周最多，美聯：６屋苑捧蛋

　　《經濟通通訊社２１日專訊》中原地產十大屋苑本周末錄得１１宗成交，較上一個周末增加
３宗或３７﹒５％，成交量為７周以來最多。
　　中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，踏入一月份，整體市場氣氛正面，預計美
國加息步伐放緩，一手市場熱鬧，發展商以貼市價推盤，各區新盤熱賣，刺激整體交投氣氛，當
中亦有部分買家希望趕農曆新年前入市，不少準買家趁周末於二手市場尋覓筍盤，若業主提供合
理減價幅度，單位亦有承接。

＊美聯：１５大屋苑成交減少約１１％＊

　　不過，據美聯物業分行統計，本周末（１月１９日至２０日）１０大藍籌屋苑錄得約５宗買
賣成交，按周減約２８﹒６％，當中有６個屋苑「捧蛋」，並連續７個周末錄得單位數成交。至
於按１５大屋苑統計，本周末則錄得約８宗買賣成交，較上周末減少約１１﹒１％。
　　美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，中美貿易戰有降溫跡象，多個發展商趁農曆新年前搶
攻，一手樓市旺熱，本周末新盤大軍壓境，涉及單位供應量，創過去十個月的周末新高，刺激買
家入市意欲高漲。反觀，二手市場整體氣氛呆滯，雖有部分新盤向隅客回流，惟市場購買力多向
一手盤傾斜，二手屋苑交投表現受壓。他認為，隨著新春節日氣氛漸趨濃厚，除非業主願意大幅
降價吸客，否則二手交投仍然繼續偏軟。

＊利嘉閣：成交量連續３１周單位數＊

　　綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末日（１月１９至１月２０日）十大指標屋苑錄
得８宗二手買賣個案，較上周末（１月１２至１月１３日）的６宗微升２宗或３３％，唯成交量
仍連續３１周於單位數徘徊。（ｃｌ）

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