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即市新聞

21/01/2019 09:13

【本港樓市】中原料１月一手私宅買賣登記１７００宗創三個月新高

　　《經濟通通訊社２１日專訊》中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，截止至１月１６日
，今年１月份一手私人住宅買賣合約登記暫時錄得１０６９宗，總值１４５﹒６億元。預期整月
約有１７００宗及２２０億元，將較去年１２月分別大幅上升３﹒４倍及９４﹒２％，估計宗數
將創去年１０月２３３４宗後的三個月新高，金額將創去年７月３４８﹒４億元後的六個月新高
。反映１２月期間觀塘新盤凱匯熱賣，帶動一手交投重上近二千宗高水平。
　　截止至１月１６日，今年１月份登記宗數最高的新盤為觀塘凱匯１期，暫錄７９３宗，總值
９６﹒３６億元。觀塘凱匯２期錄４５宗，排名第二位，總值５﹒５４億元。大埔海日灣錄４３
宗，位列第三，總值５﹒９５億元。
　　二手方面，截止至１月１６日，２０１９年１月份二手私人住宅買賣合約登記暫時錄得
１０７３宗，總值７５﹒２億元。預測整月登記約２２００宗及１６５億元，將較２０１８年
１２月的１５７７宗及１２１﹒７億元，分別上升３９﹒５％及３５﹒６％。估計宗數將創去年
８月３０７３宗後的五個月新高，金額將創２０１８年９月１８５﹒１億元後的四個月新高。反
映居屋攪珠後，向隅客陸續回流二手市場，加上觀塘凱匯熱賣刺激購買力，以致二手交投回升。
（ｃｌ）

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