  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/01/2019 18:40

《再戰明天》世界經濟論壇年會展開，費城儲行公布非製造業調查

　　《經濟通通訊社２１日專訊》明日，世界經濟論壇年會（至１月２５日）在瑞士達沃斯舉行
。此外，費城儲行公布１月非製造業企業展望調查。

＊世界經濟論壇年會展開＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明日（２２日），日本首相安倍晉三與俄羅斯總統普京舉
行和平會談。此外，世界經濟論壇年會（至１月２５日）在瑞士達沃斯舉行。
　　明日，日本央行召開貨幣政策會議（至１月２３日）。

＊本港公布１２月通脹率＊

　　在數據方面，本港時間明早７：００ａｍ，南韓公布第四季國內生產總值（經季節調整），
季率料維持於０﹒６％；年率料由２％升上２﹒７％。
　　４：００ｐｍ，台灣公布１２月失業率。料由３﹒６９％升上３﹒７％。４：３０ｐｍ，香
港公布１２月綜合消費物價指數，年率料由２﹒６％下滑至２﹒５％。
　　５：３０ｐｍ，英國公布１２月公共部門淨借款，料由６３億英鎊減少至１１億英鎊。英國
１１月國際勞工組織失業率（過去三個月）料維持於４﹒１％。

＊費城儲行公布１月非製造業企業展望調查＊

　　６：００ｐｍ，歐元區公布１月歐洲經濟研究中心景氣判斷指數。同時，德國公布１月歐洲
經濟研究中心景氣判斷指數，料跌幅由１７﹒５升上１８﹒５；歐洲經濟研究中心現況指數料由
４５﹒３下降至４３﹒３。
　　９：３０ｐｍ，費城聯邦儲備銀行公布１月非製造業企業展望調查。同時，加拿大公布１１
月批發貿易，月率料由１％跌至下滑０﹒３％；１１月製造業銷售月率跌幅料由０﹒１％擴闊至
０﹒８％。１１：００ｐｍ，美國公布１２月成屋銷售，料由５３２萬回落至５２４萬；月率料
由１﹒９％降至下滑１﹒５％。

＊環康集團派業績＊

　　在本港，明日，環康集團（０８１６９）公布業績。（ｈｏ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道21/01/2019
港樓連續9年成全球最難負擔 上車需21年不吃不喝
FOCUS21/01/2019
【FOCUS】中國增長28年最弱 升市勿忘「苦日子」
生財有道21/01/2019
《開市Good Morning》溫傑：中生跌至保歷加通道中軸吸
國際動態21/01/2019
特朗普擬寬移民政策 換圍牆撥款
香港政情18/01/2019
政府宣布向60至64歲綜援人士提供每月1060元就業支援補助金
生財有道18/01/2019
【嚟緊炒D乜】嘉里物流(636)技術走勢轉好 短線13元在望
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】港鐵商場「時來運轉利是來」利是封

【etnet Bonus賞你】皇室堡 x Elephant & Piggie「豬」籠入水利是封

【活動花絮】【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金