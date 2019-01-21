《再戰明天》世界經濟論壇年會展開，費城儲行公布非製造業調查

《經濟通通訊社２１日專訊》明日，世界經濟論壇年會（至１月２５日）在瑞士達沃斯舉行

。此外，費城儲行公布１月非製造業企業展望調查。



＊世界經濟論壇年會展開＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明日（２２日），日本首相安倍晉三與俄羅斯總統普京舉

行和平會談。此外，世界經濟論壇年會（至１月２５日）在瑞士達沃斯舉行。

明日，日本央行召開貨幣政策會議（至１月２３日）。



＊本港公布１２月通脹率＊



在數據方面，本港時間明早７：００ａｍ，南韓公布第四季國內生產總值（經季節調整），

季率料維持於０﹒６％；年率料由２％升上２﹒７％。

４：００ｐｍ，台灣公布１２月失業率。料由３﹒６９％升上３﹒７％。４：３０ｐｍ，香

港公布１２月綜合消費物價指數，年率料由２﹒６％下滑至２﹒５％。

５：３０ｐｍ，英國公布１２月公共部門淨借款，料由６３億英鎊減少至１１億英鎊。英國

１１月國際勞工組織失業率（過去三個月）料維持於４﹒１％。



＊費城儲行公布１月非製造業企業展望調查＊



６：００ｐｍ，歐元區公布１月歐洲經濟研究中心景氣判斷指數。同時，德國公布１月歐洲

經濟研究中心景氣判斷指數，料跌幅由１７﹒５升上１８﹒５；歐洲經濟研究中心現況指數料由

４５﹒３下降至４３﹒３。

９：３０ｐｍ，費城聯邦儲備銀行公布１月非製造業企業展望調查。同時，加拿大公布１１

月批發貿易，月率料由１％跌至下滑０﹒３％；１１月製造業銷售月率跌幅料由０﹒１％擴闊至

０﹒８％。１１：００ｐｍ，美國公布１２月成屋銷售，料由５３２萬回落至５２４萬；月率料

由１﹒９％降至下滑１﹒５％。



＊環康集團派業績＊



在本港，明日，環康集團（０８１６９）公布業績。（ｈｏ）

