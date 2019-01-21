《經濟通通訊社２１日專訊》亞洲水泥（００７４３）發盈喜，預期集團於截至去年１２月
底止年度未經審核的權益持有人應佔利潤將較２０１７年同期大幅增加。董事會認為預期增幅主
要由於集團產品平均售價上升所致。（ｋｙ）
21/01/2019 16:37
【企業盈喜】亞洲水泥料產品均價上升令年度純利按年大幅增加
《經濟通通訊社２１日專訊》亞洲水泥（００７４３）發盈喜，預期集團於截至去年１２月
底止年度未經審核的權益持有人應佔利潤將較２０１７年同期大幅增加。董事會認為預期增幅主
要由於集團產品平均售價上升所致。（ｋｙ）
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