【企業盈喜】力量能源（１２７７）料年度綜合純利大幅增逾４０％

《經濟通通訊社２１日專訊》力量能源（０１２７７）發出盈喜，預期集團截至去年１２月

底止年度的綜合純利將大幅增加逾４０％，２０１７年度則錄綜合純利５﹒４億元人民幣。此乃

主要由於期間營業額較高所致。

集團於去年錄得總銷售額超過２４億元人幣，相比２０１７年的總銷售額增加約３５％。此

外，集團煤炭產品於２０１８年度的平均售價較截至２０１７年度維持相對穩定。（ｋｙ）

