《經濟通通訊社２１日專訊》力量能源（０１２７７）發出盈喜，預期集團截至去年１２月
底止年度的綜合純利將大幅增加逾４０％，２０１７年度則錄綜合純利５﹒４億元人民幣。此乃
主要由於期間營業額較高所致。
集團於去年錄得總銷售額超過２４億元人幣，相比２０１７年的總銷售額增加約３５％。此
外，集團煤炭產品於２０１８年度的平均售價較截至２０１７年度維持相對穩定。（ｋｙ）
21/01/2019 16:43
【企業盈喜】力量能源（１２７７）料年度綜合純利大幅增逾４０％
《經濟通通訊社２１日專訊》力量能源（０１２７７）發出盈喜，預期集團截至去年１２月
底止年度的綜合純利將大幅增加逾４０％，２０１７年度則錄綜合純利５﹒４億元人民幣。此乃
主要由於期間營業額較高所致。
集團於去年錄得總銷售額超過２４億元人幣，相比２０１７年的總銷售額增加約３５％。此
外，集團煤炭產品於２０１８年度的平均售價較截至２０１７年度維持相對穩定。（ｋｙ）
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